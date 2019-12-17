Birçok insan, sırt yağıların göz ardı edebilir çünkü diğer yağlanmaların aksine, kolaylıkla kıyafetlerle örtülebilir. Ancak, görsel olarak da estetik olmayan sırt bölgesinde yağlanma, gün içerisinde aşırı terleme, ağırlık hissi ve bazen de bel ve omuzlarda ağrılara neden olabilir. İşte sırt yağlarını eritme hareketleri…

Nasıl biri sırtından kilo kaybeder hiç düşündünüz mü? Düşünüldüğü kadar basit değildir ama imkansız hiç değildir. Sırt bölgesini yani arka kas gruplarını güçlendirmek ve egzersiz yaparak yediğiniz şeyleri yiyeceklere değil kasa dönüştürebilirsiniz. Böylelikle sırt bölgesindeki yağlar erimeye başlar. Sırtta aşırı yağlanma meydana geldiğinde sütyen kullanma da oldukça sıkıntılı olabilir. İşte size sırt yağlarından kurtulabileceğiniz bazı egzersizler…

TERS SİNEK

Bu, evde rahatlıkla yapabileceğiniz en iyi yağ yakma egzersizlerinden biridir. Çok fazla ekipman gerektirmez gerekli olan yalnızca iki tane dambıl. Evinizde dambıl bulundurmuyorsanız iki su dolu şişeyi de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken, kollarınızı omuz seviyesinde açın ve omuzlarınızı sıkın. Sonra ellerinizi aşağı indirin, yukarı kaldırın ve tekrar edin.

ŞINAV

Bir diğer popüler egzersizlerden biri de şınav. Göğüs egzersizi olarak bilinse de sırttaki kaslarını da oldukça güçlendiriyor. Ellerini omuz genişliğinden daha fazla açın. Odağın sırtınıza düştüğünden emin olmak için aşağı doğru harekete odaklanın. Aşağıda 3 saniye bekleyin ve yukarı kalkın. Bu şekilde egzersize devam edin. Bu basit egzersizi rutuninize dahil ederseniz sırt yağlarınızdaki azalmayı fark edeceksiniz.