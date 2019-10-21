Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığı tedavisi…

Sivrisinek ısırıkları, insan kanıyla beslenen dişi sinek tarafından cilt üzerinde küçük, kabarık şişliklerdir. Bu ısırıkların en tehlikeli yanı insanlar arasında hastalıkları taşımasıdır. Bu küçük böcekler kan yolu ile enfeksiyon taşıyabilirler. Ayrıca ısırıkları vücutta yoğun kaşıntıya sebep olur. Peki, sivrisinek ısırığı nasıl geçer? İşte sivrisinek ısırığı tedavisi…

Sivrisinekler küçük ve uçan böceklerdir. Kan ve nektarlarla beslenirler. Yalnızca dişi sinekler kanla beslenirler. Sivrisinek ısırıkları genellikle kalıcı bir hasara neden olmaz. Yalnızca ısırdığı alanda kızarıklık, kaşıntı ve tahrişe neden olabilirler. Ancak sivrisinek oldukça tehlikeli canlılardır çünkü ölümcül hastalıkları bile yayabilirler. Üremek için ısırır ve kan emerler. Yumurtalarını geliştirmek için kandaki proteine gereksinin duyabilirler.

KİMLER SİVRİSİNEKLER TARAFINDAN ISIRILMA RİSKİ ALTINDA OLABİLİR?

– Sivrisineklerin aktif olduğu bölgeleri ziyaret etmek

– Durgun suda fazla zaman harcamak

– Vücut ısısı

– Kan grubu

– Parfüm sıkmak

– Koyu renk giysiler giyinmek

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sivrisinek ısırığını fark ettiğiniz anda o bölgeyi sabun ve bol su ile yıkayabilir, eczaneden ilaç alabilir veya evdeki malzemelerle sivrisinek ısırıklarını tedavi edebilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsak antibakteriyel özelliğinden dolayı mikrobu kırar ve yaraları iyileştirmeye yardımcı olur. Tek başına sarımsak kullanmak cildin daha çok tahriş olmasına neden olabilir. Bu nedenle hindistancevizi yağı gibi bitkisel bir yağ ile seyreltip sarımsağı da kıyarak uygulayabilirsiniz.

ALKOL

En çok kullanılan yöntemlerden biri olan alkoller, sürüldüğü anda serinlik verir ve rahatlama sağlar. ayrıca dezenfekte eden alkol kaşıntıyı gidermeye yardımcı olur. Lavanta kolonyası sivrisinek ısırığının geçmesine yardımcı olur. Aynı zamanda da sizden uzaklaşmalarını sağlar.