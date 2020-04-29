Uzun yüz nasıl yuvarlak gösterilir? Makyaj hileleri…

Makyaj yaparken birçoğumuz kurallara uymak, makyaj tekniklerini bilmek ve uygun bir makyaj işlemi ile kusursuz bir görünüme kavuşmak isteriz. Yüz şekline uygun bir makyaj yapmak bu işin en önemli parçasıdır. İyi bir makyaj için yüz şeklinizi analiz ederek profesyonellere taş çıkaran bir makyaj elde edebilirsiniz. Peki, uzun yüz nasıl yuvarlak gösterilir? İşte bilmeniz gereken makyaj hileleri…

Makyaj kadınların gündelik yaşamlarında güzellik rutinin önemli bir adımıdır. Ancak yanlış teknik ve hatalar sizi istediğiniz görünüme ulaştırmayacaktır. Yüz şeklinizi tanımak güzel bir makyaj yapmanız için ihtiyacınız olan en önemli bilgidir.

Uzun bir yüz tipi görünüm itibarı ile de oldukça uzun gözükür ancak birkaç makyaj hilesi ile yüzünüzü daha yuvarlak göstermek mümkündür. Bu teknik sayesinde yüzünüz farklı bir boyut kazanacak, daha orantılı ve yumuşak hatlara kolay bir biçimde sahip olabileceksiniz. İşte uzun yüzünüzü kısaltacak ve yuvarlaklaştıracak makyaj hileleri…

UZUN YÜZÜ YUVARLAK GÖSTERME TEKNİĞİ

Uzun bir yüz tipine sahipseniz yüzünüzü daha kısa göstermeniz gerekir. Alnınız uzunsa alnınıza daraltmak için saçlara yakın kısımlarını gölgelendirmeniz gerekir. Uzun yüzde belirgin bir diğer özellik ise çenenin uzun olmasıdır. Bunun için de aynı şekilde çene ucunu gölgelendirmeniz gerekir.

Çene ve alın kısmına koyu renkli fondöten, yüzün geri kalan kısmına ise açık tonda fondöten kullanarak yüzünüz daha yuvarlak bir görünüme ulaşır. Yüzünüzün daha yuvarlak görünmesini istiyorsanız mutlaka allıklar yatak vuruşlarla uygulayarak kullanmalıdır.