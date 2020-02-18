Yanak sarkması ameliyatsız düzelir mi?

Güzelliğin simgesi olan pürüzsüz ve sıkı bir cilt, görünümü baştan başa etkileyen en önemli faktördür. Zamanla kırışan ve sarkan bir cilt özellikle kadınların en büyük korkularının başında yer alıyor. Ancak son yıllarda ameliyatsız yüz germe işlemleri ile sarkık ve kırışık cilt sorunu kabus olmaktan çıkıyor. Peki yanak sarkması için ameliyatsız alternatifler nelerdir?

Güzelliğin simgesi olan pürüzsüz ve sıkı bir cilt, görünümü baştanbaşa etkileyen en önemli faktördür. Zamanla kırışan ve sarkan bir cilt özellikle kadınların en büyük korkularının başında yer alıyor. Ancak son yıllarda ameliyatsız yüz germe işlemleri ile sarkık ve kırışık cilt sorunu kabus olmaktan çıkıyor.

Cilt dokusu zayıflayarak yüzde ve vücutta giderek kırışma ve sarkmalar görülebilir. Yüz ve boyun bölgesinde daha sık görülen sarkma ve kırışıklıklar oldukça rahatsız edici bir durumdur. Aslında doğal bir süreç olan yaşlanma ciltteki kollojen miktarının azalması, cildin elastikiyeti kaybetmesi ve yer çekimden dolayı oluşmaya başlayan bir durumdur. Genellikle 30-35 yaşlarından sonra ciltte fark edilmeye başlayan kırışıklıklar ilerleyen zamanlarda artar ve derinleşmeye başlar. Güzelliğine önem veren kişiler için tatsız olan bu durum sosyal hayatlarını da derinden etkileyebilir.

SARKIK YANAKLAR İÇİN AMELİYATSIZ ÇÖZÜM

Cilt kırışıklıkları ve sarkmalar için doğal tedavi yöntemleri uygulayabilirsiniz. Cilt maskesi, kürler ya da yüz egzersizleri sarkan cildinizin toparlanmasını sağlayabilir. Ancak ameliyata gerek kalmadan iple yüz gerdirme işlemi bu sorunu ortadan kaldırmanız için hızlı ve etkili cerrahi operasyonlardan biridir. işte sarkık yanaklara ameliyatsız çözüm yöntemi…

İPLE YÜZ GERME OPERASYONU

30-65 yaş aralığındaki hastalara uygulanan bir yöntem olan iple yüz gerdirme yöntemi ciltteki sarkma sorununun ortadan kalmasını sağlayabilir. Bu yöntem ile daha gergin ve genç bir görünüme kavuşabilir sarkan yanaklarınızın görünümünden kurtulabilirsiniz.

Sarkık bir dokuyu düzeltmek için cog adı verilen daha kılçıklı ipler tercih edilir. Cog ile yapılan askılama işlemi yapıldıktan sonra çok çabuk sonuç alınabilir. Ancak 3 ayda gerdirmenin etkisi net olarak görülebilir.