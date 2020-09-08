Görünüşlerinden dolayı birçok kişi yara izlerini azaltacak yöntemler arar. Bazen onları yok etmek oldukça zor olabilir. Ancak görünümlerinin ciddi derecede azalmalarını sağlayan ürünler etkili bir tedavi sağlayabilir. Peki, yara izlerini azaltan doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Deri dokusunun zarar görmesi, kesik ya da yanık gibi kazaların ardından yara izleri kalır. Yaranın iyileşme sürecinde ilk olarak kan pıhtılaşır ve kanama durur. Kanın pıhtılaşmasının ardından yüzey hava ile temas ettiğinden kabuklanma meydana gelir. Zamanla kaybolan kabuklanma yerini kişilerin istemediği izlere bırakabilir.

Özellikle vücudun belirgin bölgelerinde oluşan yaralar estetik kayıplara neden olabilir. Bu yaraların görünümlerini azaltmak ve yok etmek için evde uygulayacağınız doğal yöntemler bulunur. Bu yöntemler hem bütçenizi zorlamaz hem de olası yan etkileri ortadan kaldırabilir. En önemlisi de iyileşme sürecine olumlu katkılarda bulunur. İşte göze hoş gelmeyen, rahatsız edici yara izlerinden kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemler…

ELMA SİRKESİ

Sirke cilde peeling etkisi sunar. Cildinizin sağlığı için gerekli vitaminleri içerisinde barındırır. 1-2 çay kaşığı elma sirkesini sulandırın. Ardından hazırladığınız bu solüsyona kulak çubuğunu batırarak yara izlerine sürebilirsiniz. 4-5 hafta boyunca her gün 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyu birçok vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengindir. Cilde uygulandığında cildi besler ve iyileşmesine yardımcı olur. Bunun için bir parça pamuğu Hindistan cevizi suyu ile ıslatın ve yaranın üzerine sürün. Günde 2 defa uygulayın.

KAKAO YAĞI

Kakao yağı özellikle yanık izlerinin azalmasında etkili bir tedavidir. Kakao yağını alın ve cildinize 15 dakika boyunca masaj yapın. Daha sonra kurumasını bekleyin. Yara kendiliğinden kaybolacaktır. Günde 3 defa uygulamaya özen gösterin.