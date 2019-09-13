Yüzümüz zamanla canlılığını ve dinamikliğini kaybederek ciltte sarkmalar ve yaşlanma belirtileri görülebilir. Tonlarca para harcayarak cilt gerdirme operasyonlarını tercih etmeden önce doğal yollarla yüz gerdirme yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. Peki yüz gençleştirme teknikleri nelerdir? İşte doğal yollarla yüz gerdirme yöntemleri…

Cildin de tıpkı vücut gibi egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır. Yüz egzersizleri ile yüz kasları çalışır ve ciltte dolgunluk sağlanır. Bu egzersizlerle sarkma ve çizgilerin önüne geçebilirsiniz. Cildinizde gerginlik sağlamak, toparlamak ve genç ve dinamik bir görünüme kavuşmak için bazı egzersizleri yapabilirsiniz. Öyleyse doğal yollarla yüz gerdirme yöntemleri sizlerle…

YÜZ GENÇLEŞTİRME TEKNİKLERİ

YANAK SIKILAŞTIRMA EGZERSİZİ

Rahat bir yere oturun ve öncelikle derin bir nefes alarak rahatlayın. Ardından dudaklarınızı büzerek ortada birleştirin ve gülümsemeye çalışın bu egzersizi günde 5-6 kere yapmaya devam edin.

BALON EGZERSİZİ

Dik bir şekilde oturun ve derin bir nefes alın. Nefesiniz önce bir yanağınıza daha sonra diğer yanağınıza alarak bu şeklide tüm nefes bitene kadar egzersize davam edilmelidir. Bu egzersiz günde on kere tekrar edilmelidir.

KAZAYAĞI ÇALIŞMASI

Yüz hiçbir şekilde hareket etmeyerek, yalnızca gözler önce sağa sonra sola hareket ettirilmelidir. Etkili sonuçlar için günde 10 defa tekrarlanmalıdır.

YÜZ DETOKSU

Egzersizler dışında peeling ve maskelerle cildin hem pürüzsüzleşmesini sağlar hem de cildinin gerginleşmesini sağlayan doğal detokslar uygulayabilirsin.

ZEYTİNYAĞI VE ESMER ŞEKER İLE PEELİNG

İhtiyacın olan malzemeler zeytinyağı ve şeker. Bir çay kaşığı zeytinyağı ile bir yemek kaşığı şekeri karıştır ve kıvam almasını sağla. Bu karışımı yüz, boyun ve göğüs bölgesine ovalayarak sür ve ılık su ile yıka.

SIKILAŞTIRICI KARIŞIM

Malzemelerimiz 1 bardak gül suyu, 1 çay kaşığı limon suyu,4 damla badem yağı ve bir çay kaşığı hamamelisi. Tüm bu malzemeleri karıştırın ve cildinize uygulayın. Cildiniz kururken aynı zamanda ferahlık hissi yaşayacaktır. Son olarak ılık su ile durulayın.