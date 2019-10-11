Yüz kırışıklıkları kaç yaşında başlar? Erken yaşta cilt kırışıklığını önlemek için tüyolar…

Yüzde oluşan kırışıklıklar zamanla çoğalır ve belirginleşmeye başlar. 20-25’li yaşlardan sonra oluşmaya başlayan kırışıklar için erkenden önlem almak cildin esnekliğini ve parlaklığını kaybetmemesine neden olabilir. Peki yüz kırışıklıkları kaç yaşında başlar? İşte erken yaşta cilt kırışıklığı için öneriler…

Güneş ışığına çok fazla maruz kalmak, düzensiz uyku, yetersiz beslenme, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar yaşlanma hızını arttıran nedenlerdendir. Kırışıklıklar için erken dönemde önlem almak adeta ciltte bariyer görevi görmektedir. Anti- aging diğer bir adıyla cilt gençleştirme işlemine 40-50'li yaşlardan sonra başlamak oluşan kırışıklıklara müdahalede geç olduğu saptanmıştır. Bu nedenle 25-30'lu yaşlardan sonra cilde yaşlanma karşıtı bakımlar uygulanmalıdır. Cilt bakım ürünlerinde kaliteli ürünler kullanmak bakım ürünlerine tonlarca para harcamak değildir. Ürünleri satın alırken yaşımız ve cilt sorunlarımıza göre bakım ürünü seçmek önemlidir. Ciltte 30'lu yaşlardan sonra inci çizgiler oluşmaya başlar. 40'lı yaşlar ise cildin kolojen üretme hızının yarıya düştüğü yaşlardır. Bu yaşlardan itibaren kullanılan ürünler kırışıklık karşıtı bakım ürünleri olmalıdır.

ERKEN YAŞTA CİLT KIRIŞIKLIKLARI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

CİLDİNİZE DÜZENLİ BAKIM YAPIN: Cildi haftada bir kez derinlemesine temizleyerek sivilce, siyah nokta ve gözeneklerin derinlemesine temizliğini sağlayın. Makyajınızı temizlerken ciltten tamamen arındırın. Düzenli olarak cilt bakım maskeleri yapmak cildin ihtiyacı olan nemi kazanmasına yardımcı olacaktır. Kullandığınız sabunların cildi kurutmamasına özen gösterin. Doğal ürünler her zaman güvenilir ve sağlıklıdır. Bu nedenle kimyasal içerikli ürünler yerine bitkisel ürünler cilde daha çok fayda sağlayacaktır.

YAŞAM KALİTENİZİ ARTTIRIN: Beslenmenize özen göstermelisiniz. Sağlıklı ürünler tüketmeye ve uyku düzeninize özen gösterebilirsiniz. Hazır gıdalardan uzak durmak bir hayli önemli. Egzersizler sizin daha genç ve dinamik olmanızı sağlar. Belirleyeceğiniz günlerde yürüyüş, yüzme, pilates gibi erzersizler yapabilirsiniz.

KİLO KONTROLU YAPIN: Ağır ve yağlı yiyecekler kilo alımını arttırırken bir yandan aniden kilo almanıza neden olabilir. Çok fazla kilo alıp vermek vücudun elastikiyetini kaybetmesine ve gerilip büzülmesine neden olabilir. Hızlı kilo alıp verme kırışıklara davetiye çıkartarak aynı zamanda vücudun deforme olmasına sebep olabilir.