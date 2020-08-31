Günlük cilt temizliğinizi yapmak ve cildinizde derinlemesine bir temizlik sağlamak için kaliteli bir yüz temizleme jeli tercih etmeniz gerekir. Cildinizin hijyenini sağlarken aynı zamanda bakımını sağlayan yüz temizleme jelleri cildiniz için birçok fayda sağlar. Peki, yüz temizleme jeli ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Yüz temizleme jeli son günlerde yaygın olarak kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Düzenli kullanımının önemli olduğuna değinen uzmanlar sürekli kullanımda cildin pürüzsüz ve ışıl ışıl bir görünüme kavuştuğunu ve cildin üst tabakasına yapışan kir ve yağın derinlemesine temizlendiğini vurguluyor.

Cildi arındıran yüz temizleme jelleri aynı zamanda ferahlık ve rahatlık hissi sağlamaya yardımcı olur. Genellikle sabahları kullanılan temizleme jelini dilerseniz duş yaparken de kullanarak cildinizde biriken kirlerin nazikçe temizliğini sağlayabilirsiniz. Cildinizde pürüzsüz bir görünüm için yüz temizleme jelinin ardından serum, nemlendirici gibi cildinize bakım yapacak ürünleri de kullanabilirsiniz. Genellikle jel temizleyiciler, köpük temizleyiciler ve süt temizleyiciler olmak üzere 3 farklı çeşide ayrılan temizleme jellerinin seçimini yaparken cilt tipinize uygun olanını seçmeniz daha faydalı olur. Peki yüz temizleme jeli ne işe yarar? Yüz temizleme jeli nasıl kullanılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

BANA UYGUN YÜZ TEMİZLEME JELİNİ NASIL SEÇEBİLİRİM?

Yüz temizleme jeli seçerken yukarıda da bahsettiğimiz gibi cilt tipinize uygun olanı seçmeniz gerekir. Cildinizde derinlemesine bir temizlik için jel şeklinde bulunan ürünleri seçebilirsiniz. Ancak hassas bir cilt tipine sahipseniz köpük ya da süt temizleyicileri tercih etmez iyi bir fikirdir. Karma ciltler için de yine süt formundaki temizleyiciler daha ideal ürünlerdir. Yağlı cilde sahip kişiler ise jel şeklindeki temizleyici jelleri kullanarak daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirler.

YÜZ TEMİZLEME JELİ NASIL KULLANILIR?

Size uygun bir yüz temizleme ürününü seçtikten sonra yapmanız gereken tek şey yeteri miktardaki temizleyici jel ile cildinizi yıkamaktır. Bu sayede sabah ve akşam cildinizin temizliğini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz.

AŞIRI KULLANMAKTAN KAÇININ: Cildinizdeki akne gibi sorunlardan kurtulmak için aşırı yüz temizleme jeli kullandığınızda cildiniz kurur ve tahrişe neden olabilir. Ayrıca aşırı kullanmanın ekstra bir faydası olmayacaktır.

AZ KULLANMAKTA FAYDA ETMİYOR: Yeteri kadar cilt temizleyici kullanmamak ciltte kir, birikintiler ve makyaj kalıntılarına neden olabilir. Nohut büyüklüğünde kullanmanız yeterli olacaktır.