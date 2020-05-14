Yüz temizleme toniği nedir, ne işe yarar?

Güzelliğin ilk kuralı sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmaktır. Sağlıklı bir cildin ihtiyacı olan en önemli şeyse bakımdır. İlk olarak cilt bakım rutinimizin yüz temizleme adımını asla atlamamalı ve yüz toniğin bu sürecin vazgeçilmez bir parçası olduğunu unutmamamız gerekir. Peki yüz temizleme toniği ne işe yarar?

Sağlıklı ve parlak bir cilde ulaşmak isteyenler bunun için çok büyük emek harcarlar. Birçok cilt bakım ürünleri, maskeler, peelingler hatta bakıma dair her ürünü kullanırlar. Ancak sıklıkla göz ardı ettiğimiz tonik uygulaması bakımlı bir cilt için en önemli uygulamadır. Ne yazık ki bu kadar gerekli bir uygulamanın pek çok kadının cilt bakım rutininde yeri bile yoktur. Toniğin etkisi cilde uyguladığınız bakımlarında yararlarını arttıracaktır. Öyleyse toniğin cilde uygulanma amacı nedir? Yüz temizleme toniğini neden kullanmamız gerekir? İşte yüz temizleme toniği hakkında yararlı bilgiler…

YÜZ TONİĞİ NEDİR?

Yüz toniği, çok çeşitli faydaları olan sıvı bir maddedir. Cildinizi yenilemek, arındırmak ve canlandırmak için bazı bileşenler içerir. Başta antiseptik özelliği ile cildin tamamen temizlenmesini sağlayan yüz toniği gün boyu cildinizde biriken kir ve yağı dezenfekte etmek için kullanılır. Cildin temizlik uygulamasından sonra ikinci adımı oluşturan tonik gözeneklere sıkışan kirleri derinlemesine temizler.

NASIL KULLANILIR?

Kullandığınız temizleme ürünü ile cildinizi temizledikten sonra bir parça pamuğa bir miktar tonikle ıslatın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Yüzünüzde kir kalmayana dek aynı işlemi uygulayın. Tonik sonrası nemlendirici ya da serum sürerek derinlemesine temizlenen cildinizde daha etkili çalıştığını söyleyebiliriz.

TONİK NE İŞE YARAR?

– Tonik ciltteki gözeneklerin küçülmesini ve sıkılaşmasını sağlar.

– Ciltte akne ve sivilce problemlerini ortadan kaldırır.

– Cildiniz canlandırır ve PH seviyesine dengeye sokar.

– Ciltteki kirleri ve yağı emerek kullanılan nemlendirici ve serumların faydalarını arttırır.

– Cildiniz nefes alır ve pürüzsüzlük sağlar.