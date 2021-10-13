11. Antalya Kitap Fuarı kapılarını açıyor

11'inci Antalya Kitap Fuarı, 15-24 Ekim tarihleri arasında Antalyalı kitapseverler için kapılarını açıyor. Antalya Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı olacak.

Sozcu.com.tr

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15-24 Ekim tarihleri arasında 11’incisi gerçekleşecek Antalya Kitap Fuarı’na ilişkin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Antalya’da korsan kitap satışının çok fazla olmasından dolayı, okur sayısının fazla olduğu düşüncesiyle Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nı düzenlenemeye başladıklarına dikkat çekti.

“GELECEK BİLGİYLE YEŞERECEK”

Başkan Böcek, “Geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle kitap fuarını gerçekleştiremedik. Bu yıl 11’inci Antalya Kitap Fuarı ile tekrardan sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ana teması ‘Gelecek Bilgiyle Yeşerecek’ olan fuarı bu yıl 15-24 Ekim tarihleri arasında düzenliyoruz. Bu yıl ki kitap fuarımıza 234 yayınevi katılırken, 206 yazarımızı ağırlayacağız” dedi.

234 YAYINEVİ-206 YAZAR KATILIYOR

Antalya Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğunun tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı olduğunu aktaran Muhittin Böcek, fuarı katılacak bazı yazar isimlerini ise şöyle sıraladı:

“Ali Türkşen, Altan Öymen, Barış Doster, Barış Murat Yağcı, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Barış Yarkadaş, Can Yılmaz, Doğan Hızlan, Enis Berberoğlu, Enver Aysever, Füsun Önal, Metin Hara, Murat Ağırel, Mustafa Karataş, Nasuh Mahruki, Sinan Meydan, Tuna Kiremitçi, Uğur Dündar, Ersan Şen ve Zafer Algöz olmak üzere toplamda 206 yazarımız Antalya Kitap Fuarı’mıza katılacak. Kitap fuarımızda bir birinden değerli yazarlarımız imza günleri ve söyleşilerde kitapseverlerle bir araya gelecek. Kitap fuarımızda Antalyalı yerel yazarlarımız da bizlerle bir arada olacak.”

“HER KESİMDEN VATANDAŞA HİTAP EDEN FUAR”

Antalya Kitap Fuarı’nın belediye eliyle yapılan Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri olduğunu dile getiren Başkan Muhittin Böcek, “Çadırlarda başladığımız kitap fuarımızın bu günkü geldiği nokta bizleri çok sevindiriyor. Bizlere her zaman destek olan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz fuarımızı 613 bin kitapsever ziyaret etti. Antalya Kitap Fuarının en büyük özelliklerinden biri de sizlerin de bildiği gibi 7’den 77’ye her kesime hitap etmesidir. Hiçbir siyasisi görüş ayırt etmeksizin her kesimden yazarımız, okuyucularıyla buluşuyor” diye konuştu.

GİRİŞLER PANDEMİ KURALLARINA UYGUN OLACAK

11’inci Antalya Kitap Fuarı’nın 15 Ekim Cuma günü saat 15.00’te kapılarını ziyaretçilere açacağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, “Antalya Kitap Fuarı’mızı 10 gün boyunca Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında tüm halkımız ziyaret edebilir. Kitap fuarımıza girişlerde aşı kartı, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır. Kitap fuarımızda vatandaşlarımızın indirimli kitaplar bulma şansı olacak. Ayrıca fuarımızda birçok okul ve kitap ihtiyacı olan kurumlarımız için kitap bağışı da alıyoruz” ifadelerini kullandı.