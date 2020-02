’13. Cuma’da gotik gecesi

Kara Balo organizasyonu ile İstanbul'a gelen İtalyan Ash Code ile İsviçreli Dunkelsucht 13 Mart Cuma akşamı The Wall Saloon'da sahneye çıkacak.

13. CUMA PERFORMANSI

Dark wave müziğin önemli temsilcisi Ash Code vokalde Alessandro Belluccio, klavyede Claudia Nottebella, bas gitarda Adriano Belluccio'dan oluşuyor. 2014 yılında Napoli'de kurulan grup, müziğinde post-punk, synthpop ve EBM tarzlarından oluşan tınılar barındırıyor. Kurulduğu günden beri 3 stüdyo albümü ve 4 EP yayınlayan Ash Code; Gang of Four, New Model Army Clan of Xymox, Minuit Machine ve Sixth June gibi türünün önde gelen isimleriyle sahneyi paylaştı, ortak çalışmalar yaptı. Ayrıca Wave-Gotik-Treffen, Entremuralhas, Nocturnal Culture Night, Amphi, M’era Luna , Castle Party gibi büyük Dark/Goth festivallerde çaldı. Alternatif müzik piyasasının yakından takip ettiği Ash Code, İstanbullu müzikseverler için özel önem taşıyor.



DUYGUSAL VE KESKİN

İsviçreli elektronik müzik projesi Dunkelsucht ise industrial, EBM ve synthpop tarzlarındaki duygusal melodilerle dolu müzikleriyle sıkı bir hayran kitlesine sahip. Duygusal melodileri sert ve keskin ritimlerle şekillendiren Dunkelsucht, bağımlılık yaratan tınıları ile dinleyicilerini karanlık ve hülyalı bir yolculuğa davet ediyor.

Kara Balo organizasyonuyla The Wall Salon sahnesinde Gamze Koba (Darkwave / EBM) ve DJ Spectre (Darkwave / Dark Electro) geceyi ateşleyecek DJ'ler olacak.