16. İstanbul Bienali’nde Haliç Tersanesi yer almayacak

Haliç Tersanelerinde bienalin gerçekleştirileceği sahada, inşaat yapım sürecinin ve eski binalardaki asbestli malzemelerin temizlik çalışmalarının henüz tamamlanamadığı tespit edildi. Bu nedenle İKSV, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek riskleri ve zaman baskısını göz önünde bulundurarak, Tersane İstanbul'un bienal mekânları arasında yer almamasına karar verdi. Pera Müzesi ve Büyükada'da yer alacak 16. İstanbul Bienali sergileri planlandığı gibi devam ederken, bienalin yeni mekânı ilerleyen günlerde duyurulacak.

İstanbul Bienali 1987'den bu yana sergilerini, aralarında doğrudan bu amaçla inşa edilmemiş alanların da olduğu 100'ü aşkın mekânda gerçekleştirdi. Bienal, kimi zaman şehre geçici ve kalıcı sanat mekânları kazandırılmasına, kimi zaman da daha önce kamunun kullanımına açık olmayan mekânların sanatla yeniden keşfedilmesine önayak oldu. Bu yıl düzenlenen Yedinci Kıta başlıklı 16. İstanbul Bienali ile, İstanbul'un 600 yıllık tarihi tersane binalarının ilk kez kamuya açık bir etkinliğe ev sahipliği yapması planlanmıştı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding sponsorluğunda, Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud küratörlüğünde düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül'den itibaren 10 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.