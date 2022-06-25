170 milyon TL bağışladı, müzeye resimlerini astırdı

Carolyn Campagna Kleefeld isimli bir sanatçının babası, kızının resimlerinin Los Angeles'ta sergilenmesi için yaklaşık 170 milyon TL (10 milyon Dolar) bağış yaptı.

Sozcu.com.tr

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California State Üniversitesi’ne yapılan 10 milyon dolarlık bağışın sonucunda üniversitenin, Carolyn Campagna Kleefeld Galerisi’ne ev sahipliği yaptığı belirtildi. Ancak sanatçının kendi resimlerinin galerilerde asılması konusunda ısrar etmediği, milyonlarca dolarlık bağış karşılığında bunu talep ettiği söyleniyor.

Times’ta yer alan habere göre, Los Angeles Times’taki bir sanat eleştirmeni bu olayı bir “tren kazası” olarak nitelendirdi.

Söz konusu Pulitzer ödüllü eleştirmen Christopher Knight, “Sanat açısından korkunç resimler. Eserler, yıllar boyunca, kar amacı güden ya da gütmeyen, kamusal ya da özel olarak sergilenen şimdiye kadar gördüğüm en kötü şeyler” dedi.

“İTİBARI ZEDELİYOR”

Üniversitenin web sitesi, Kleefeld’i bir görsel sanatçı ve şair olarak tanımlıyor ve onun “çok disiplinli yapıtlarının stilistik türlere yayıldığını ve onun yaşadığı deneyime göre sezgisel, sembolik dışavurumculuğu keşfettiğini” iddia ediyor.

Eserleri müzenin kalıcı koleksiyonunun yaklaşık yüzde 6’sını oluşturuyor ve Kleefeld, ayrıca yazdığı ilham verici kitapların kopyalarını da bağışladı.

Knight, parçaları “hediyelik eşya dükkanı kalitesinde çizimler” olarak tanımlarken, sanat tarihçisi ve kar amacı gütmeyen kültürel kurumlar konusunda uzman olan Maxwell L. Anderson, bir bağışçının para verdiği bir galeride kendi eserlerini sergilemesinin “benzeri görülmemiş” olduğunu söyledi.



“Bu hareket müzenin itibarını siliyor” diyen Anderson, “Artık kendisini üniversitenin müzesi olarak tanımlamadığı için kurtarılacak bir itibar olduğunu düşünmüyorum. Orası, sanatçının müzesidir” diye ekledi.

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