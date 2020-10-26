2 bin 800 yıllık yazıtın replikası müzede

Niğde'de Bolkar Dağları'nda bulunan ve o döneme ait maden ruhsatı kabul edilen 2 bin 800 yıllık yazıtın replikası, Niğde Müzesi'nde düzenlenen açılışın ardından sergilenmeye başlandı.

Kayaya kazınan 108 santimetre yüksekliğinde ve 186 santimetre genişliğindeki yazıt, mulaj tekniğiyle kopyalanarak mermer üzerine işlendi. Orijinali ile birebir aynı olarak hazırlanan replika, düzenlenen açılışın ardından ziyarete açıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 2 bin 800 yıllık eserin Niğde Ulukışla ilçesi Maden köyü ile Alihoca köyü yakınlarında bin 500 metre rakımda bir kaya üzerinde yazılı olduğunu söyledi. Şimşek, “Kayayı buraya getiremeyeceğimiz için bu yazıtın bir kopyasını mermer üzerine yazdırarak ilimizdeki müzede sergilenmesini sağladık” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İsmail Tecimer ise “Bolkar maden yazıtı asıl kaynaklarda Bulgar maden yazıtı şeklinde geçer. Bu eserimizin birebir replikasını yaptırarak orada taramasını yaptırdık ve sonra siensi robotla bu şekline getirdik. Burası tabii Mezopotamya’ya kadar uzanan bir ticaret kolonisi dolayısıyla bu yazıt da bize bu dönemi anlatıyor. Niğde’de altın ve gümüş madeninin çıkarıldığını ve bunun Kiliya’ya oradan Suriye’ye oradan Mezopotamya’ya kadar ulaştığını biz bu yazıta bakarak anlıyoruz” diye konuştu.,

YAZITIN ÖZELLİĞİ NE?

1973 yılında arkeolog Mustafa Kalaç tarafından çevrilen yazıtta, o dönem Kral Warpalavas’ın prens Tarhunzas’a, kendisini memnun etmesinden dolayı Bolkar Dağları’nın denetimini verdiği, bereket getirmesini istediği ve dağın bereket getirdiği ifade ediliyor.

Kral Warpalavas’ın prense hızlı ve sağlıklı katırlar verdiği, prens Tarhunzas’ın ise dağın iyilikler getirmesi dileğiyle her yıl kurban adadığı bilgisinin yer aldığı yazıtta, “Kim bu yazıtı kazır, siler ve parçalarsa fırtına tanrısı Teşup onu kovalasın, tanrılar onu yakalasın ve yine tanrılar onu yok etsin” ifadesi bulunuyor. (İHA)