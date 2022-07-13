2022 Emmy adayları açıklandı
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 74. Emmy Ödülleri için adayları açıkladı. Adaylar arasında HBO ve Netflix yapımları dikkat çekti.
Televizyon ve artık platformlar için en heyecan verici ödül törenlerinden biri olan Emmy Ödülleri, 74. defa gerçekleştirilmek üzere hazırlanırken adaylar da açıklandı.
Son yıllarda sadece televizyon kanallarının değil platformların da damga vurduğu ödül töreninde bu yıl, “Succession” 25 adaylıkla 2022’nin en çok aday gösterilen dizisi oldu. Dramayı, 20 adaylıkla “Ted Lasso” ve ardından yine 20 adaylıkla “The White Lotus” izliyor.
EN İYİ DRAMA ADAYLARI
Better Call Saul
Euphoria
Ozark
Severance
Squid Game
Stranger Things
Succession
Yellowjackets
EN İYİ KOMEDİ ADAYLARI
Abbott Elementary
Barry
Curb Your Enthusiasm
Hacks
The Marvelous Mrs. Maisel
Only Murders in the Building
Ted Lasso
What We Do in the Shadows
EN İYİ MİNİ DİZİ ADAYLARI
Dopesick
The Dropout
Inventing Anna
Pam & Tommy
The White Lotus
EN İYİ ANİMASYON DİZİSİ ADAYLARI
Arcane
Bob's Burgers
Rick And Morty
The Simpsons
What If…?