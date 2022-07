2022 Emmy adayları açıklandı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 74. Emmy Ödülleri için adayları açıkladı. Adaylar arasında HBO ve Netflix yapımları dikkat çekti.

Televizyon ve artık platformlar için en heyecan verici ödül törenlerinden biri olan Emmy Ödülleri, 74. defa gerçekleştirilmek üzere hazırlanırken adaylar da açıklandı.

Son yıllarda sadece televizyon kanallarının değil platformların da damga vurduğu ödül töreninde bu yıl, “Succession” 25 adaylıkla 2022’nin en çok aday gösterilen dizisi oldu. Dramayı, 20 adaylıkla “Ted Lasso” ve ardından yine 20 adaylıkla “The White Lotus” izliyor.

EN İYİ DRAMA ADAYLARI

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

EN İYİ KOMEDİ ADAYLARI

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

EN İYİ MİNİ DİZİ ADAYLARI

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam & Tommy

The White Lotus

EN İYİ ANİMASYON DİZİSİ ADAYLARI

Arcane

Bob's Burgers

Rick And Morty

The Simpsons

What If…?

