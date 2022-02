2022 Oscar adayları belli oldu: Listedeki isimler dikkat çekti

Sinema endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar Ödülleri'nde bu yılın adayları belli oldu. Ödül gecesi için şimdiden iki film dikkatleri çekti: The Power of The Dog 12 dalda aday gösterilirken, Dune de 10 dalda aday gösterildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merakla beklenen Oscar Ödül Töreni için hazırlıklar yapılmaya başlanırken adaylar da belli oldu. Akademi, 27 Mart’ta gerçekleşecek 94. ödül töreni için üç yılın ardından sunucu arayışına girmişken bir yandan adayları açıkladı.

Dune ve The Power of the Dog aday oldukları kategorilerin fazlalığıyla öne çıkarken listedeki diğer isimlerin de Oscar geçmişleri dikkat çekti.

1994’TEN SONRA İKİ YÖNETMEN YENİDEN KARŞI KARŞIYA

The Power of the Dog yönetmeni Jane Campion, Oscar’larda iki kez en iyi yönetmen dalında aday gösterilen ilk kadın olarak Oscar tarihine geçti. Campion daha önce 19. yüzyılda Yeni Zelanda’da sessiz bir piyanist ve kızını konu alan dönem draması “The Piano” ile 1994 yılında aday gösterilmişti. Campion o yıl kaybetmesine rağmen, en iyi orijinal senaryo dalında Akademi Ödülü’nü kucaklamıştı.

Campion; Kenneth Branagh, Ryuske Hamaguchi, Paul Thomas Anderson ve Steven Spielberg’e karşı bu yıl en iyi yönetmen dalında aday gösterilen tek kadın. Campion, Spielberg ile Akademi Ödülleri’nde ikinci kez yarışacak; 1994’te aday olduğunda Spielberg’in “Schindler’in Listesi”filmiyle yarışmıştı.

KİTABI OKUYANA KADAR EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORDUM

12 yıldır yönettiği ilk uzun metrajlı film olan The Power of The Dog, Campion’a aynı amanda geçen ay Altın Küre’de en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı. The Guardian’a verdiği röportajda Campion, Thomas Savage’ın 1967 tarihli The Power of the Dog adlı romanına başlamadan önce emekli olmayı düşündüğünü, ancak karakterlere hayran kaldığını ve çalışmalara başladığını açıkladı:

“Kitabı okuyup sevdim ve daha sonra onu düşünmeye devam ettim. Haklara kimin sahip olduğunu bulmak için harekete geçtiğimde, o zaman beni ele geçirdiğini anladım… Bunu yapmam gerekiyordu.”

Oscar tarihinde en iyi yönetmen dalında yalnızca yedi kadın aday gösterildi ve geçen yıl itibarıyla da ikisi kazandı: Kathryn Bigelow 2010’da “The Hurt Locker” ile ödülü evine götürürken, Chloé Zhao da 2021’de “Nomadland” ile ödülü kazanmıştı.

İDDİALI FİLM TEK BİR DALDA ADAY OLABİLDİ

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise House of Gucci oldu. Geçtiğimiz yıl sık sık film çekimi sırasında ve gösterime sunulduktan sonra haberleri yapılan film sadece tek bir dalda aday olabildi. Lady Gaga, canlandırdığı rolle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş ve iddialı bir duruş sergilemişti. Filmin tek bir dalda aday olması üzerine ünlü oyuncu arkadaşlarını tebrik etti.

OSCAR REKORU KIRDI: YEDİ FARKLI KATEGORİDE YEDİ ADAYLIK

2022 Oscar adaylarında dikkat çeken bir diğer isim de sadece adaylığıyla bile rekor kıran Kenneth Branagh oldu.

Kenneth Branagh, kariyeri boyunca yedi farklı kategoride yedi adaylık alarak Oscar rekoru kırdı. Branagh daha önce en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi kısa aksiyon filmi, en iyi uyarlama senaryo, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi özgün senaryo, en iyi film gibi kategorilerde yarıştı.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana Debose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – The Power of the Dog

Aunjanue Ellis – King Richard

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – Coda

Jesse Plemons – The Power of the Dog

JK Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

En İyi Kostüm Tasarımı

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

En İyi Ses

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

En İyi Uyarlama Senaryo

Coda – Sian Heder

Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

Dune – Eric Roth, Jon Spaihts & Denis Villeneuve

The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal

The Power of the Dog – Jane Campion

En İyi Orijinal Senaryo

Belfast – Kenneth Branagh

Don't Look Up – Adam McKay, David Sirota

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

King Richard – Zach Baylin

The Worst Person in the World – Eskil Vogt, Joachim Trier

En İyi Kısa Animasyon

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

En İyi Makyaj ve Saç

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

En İyi Orijinal Şarkı

Be Alive – King Richard

Dos Oruguitas – Encanto

Down to Joy – Belfast

No Time to Die – No Time to Die

Somehow You Do – Four Good Days

En İyi Görsel Efekt

Dune

Free Guy

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

En İyi Kadın Oyuncu

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Penélope Cruz – Parallel Mothers

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

En İyi Erkek Oyuncu

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Andrew Garfield – tick, tick … BOOM!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

En İyi Yönetmen

Kenneth Branagh – Belfast

Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – The Power of the Dog

Steven Spielberg – West Side Story

En İyi Görüntü Yönetmeni

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy og Machbeth

West Side Story

En İyi Kurgu

Don't Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

tick, tick… BOOM!

En İyi Animasyon

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

İlginizi Çekebilir Tam 12 dalda Oscar'a aday gösterildi

İlginizi Çekebilir 2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

İlginizi Çekebilir 2022 BAFTA Ödülleri için adaylar belli oldu