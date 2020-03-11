25. İzmir Kitap Fuarı corona virüsü nedeniyle ertelendi

Corona virüsü vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından bir erteleme daha yaşandı.
TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 25. İzmir Kitap Fuarı’nın normal şartlarda 11-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Kültürpark – Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda yapılması planlanmıştı.
Corona virüsü nedeniyle fuarın belirlenen tarihte yapılmayacağı öğrenildi. TÜYAP’tan alınan bilgiye göre, fuarın önümüzdeki Haziran ayında yapılması gündemde…
Bir önceki yıl gerçekleştirilen 24. İzmir Kitap Fuarı’nı 512 bin 743 okur ziyaret etmişti.
BAKANLIK DA ETKİNLİKLERİ ERTELEYECEK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bakanlığa bağlı genel müdürlüklerle ilgili etkinlik ve organizasyonların Nisan ayının sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu açıkladı.