Yazar ve şair Sunay Akın’ın isim babalığını yaptığı “3 Elma” kabaresi New York’ta sahnelendi. Gösteriyi 200’den fazla Türk ve Amerikalı alkışlarla izledi. Ayşe Alagöz’ün yazdığı, aynı zamanda da rol aldığı oyunda Hande Özemre Gençosman ile Ayşe Eldek Richardson da izleyicilerin karşısına çıktı. Kabarenin provaları, yaz boyunca Bursa’da, Berrin Kulya Balkanlar yönetmenliğinde devam etmişti. Kabarenin müzik direktörlüğünü New York'ta yaşayan Handan Hizmetli üstlendi.

Kabare ekibinin çoğu New York'ta yaşayan müsizyenlerden oluştu.

Handan Hizmetli’nin sunuculuğunu da üstlendiği kabarenin şarkılarını; Deniz İşler, Hande Gençosman, Zafer Cınbıl ve Sinem Saniye seslendirdi.

Tango dansını Elif Onural ve Göksenin Çakmak sergiledi.

TARTE (Turkish American Repertory of Theater & Entertainment) desteğini de alan “New York Hayal Kumpanyası” ekibi yeni proje ve gösterimlerine Türkiye ve ABD’de devam etmeyi planlıyor.