39. İstanbul Film Festivali’nin afişi ortaya çıktı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan tarihlerinde yapılacak 39. İstanbul Film Festivali afişi görücüye çıktı. Etrafı Hitchcock sever kuşlarla çevrelenmiş, bir film sonrası uyuyakalınıp görülen rüyanın resmi olarak tasvir edilen afişler, sanatçı Cem Özüduru’nun imzasını taşıyor.

39. İstanbul Film Festivali’nin afişi, çizgi roman yazarı olarak başladığı kariyerine, senaristlik ve film yönetmenliğini de ekleyen Cem Özüduru tarafından tasarlandı.

39. İstanbul Film Festivali bu yıl, ölümünün 40. yıldönümünde dâhi yönetmen Alfred Hitchcock'a özel bir retrospektif bölüm ayırıyor. Cem Özüduru, İstanbul Film Festivali için sinemanın heyecanlandırıcı etkisinden ilham alarak tasarladığı afişini, Hitchcock sever egzotik kuşlarla çevrelenmiş, bulutların üzerindeki, bizi bazen lanetleyen bazen kutsayan bir büyücünün olduğu, bir film sonrası uyuyakalınıp görülen bir rüyaya benzetiyor.

PROGRAM ŞEKİLLENİYOR

39. İstanbul Film Festivali programı şekillenmeye devam ediyor. Bu hafta açılışını yapacak Berlin Film Festivali'nde ilk kez izleyici karşısına çıkan birçok film Türkiye prömiyerini 39. İstanbul Film Festivali'nde yapacak. Festival programının tamamı 17 Mart Salı günü yapılacak basın toplantısında açıklanacak.