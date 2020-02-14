4. PSM Caz Festivali kadrosuyla heyecan yarattı

PSM Caz Festivali’nin bu yılki programı, dün akşam Zorlu PSM’deki touché’de düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, programı açıklarken, bu yıl kadın müzisyen sayısının yüzde 30 oranında olduğunu, 2022 yılına kadar festival programında kadın sanatçı sayısını artırarak, yüzde 50 seviyesine getireceklerini duyurdu. Bu yıl ayrıca Zorlu PSM; Özel Erişim Kategorisi biletini hayata geçirdiklerini anlatan Abbas, ücretsiz refakatçi bileti ve asistan uygulamasıyla özel ihtiyaç sahibi bireylerin sosyal hayata katılmınını artırmayı amaçladıklarını söyledi.
EFSANELER VE YENİ YETENEKLER
Yaklaşık 3 ay boyunca sürecek olan festival, kadrosu ile göz doldurdu. Efsaneler ve yeni yeteneklerin dinleyiciler ile buluşacağı festivalde yaşayan büyük caz piyanistlerinden sayılan Steve Kuhn sahne alacak. 82 yaşındaki piyanist Steve Kuhn, Uluslararası Caz Günü'nde Steve Kuhn Trio konseriyle PSM Caz Festivali'nin açılışını yapacak.
Programının öne çıkan isimleri arasında; elektronik ikili Pet Shop Boys, Salif Keita, Billy Cobham, Mulatu Astatke, Jeff Mills, Tony Allen, Roy Ayers, Mike Stern yer alıyor.
FESTİVALİN CAZ KULÜBÜ
1 yaşını dolduran touché, yabancı sanatçıların yanı sıra yerli isimlerin özel performanslarına ev sahipliği yaparak, Piatango & Melis Sökmen, Erdem Sökmen Quartet, Bora Çeliker Quartet, Ozan Musluoğlu ‘35', Jazz Sisters, Erdem Özkan Quartet, Önder Focan 4et feat. Meltem Ege, Esra Kayıkçı Band, Şenay Ocak Quintet, Su İdil, Ferit Odman Quintet, Bilal Kahraman Trio, Yavuz Akyazıcı Project, Korhan Futacı, Çağrı Sertel ‘multiverse', Hakan Başar Trio, Alp Ersönmez – Cereyanlı, Tümer Uluçınar Quintet gibi değerli sanatçılarla festival boyunca cazseverlere eşsiz deneyimler yaşatacak.
YERLİ İSİMLERDEN ÖZEL KONSERLER
Bu yıl PSM'ye Münhasır bölümü de festivalde yer alacak. Erol Evgin, Fatih Erkoç, Kalben, Jehan Barbur, Ömür Göksel, maNga ve Tuluğ Tırpan, Ceylan Ertem ve Cenk Erdoğan gibi isimler bu kapsamda dinleyicilerle buluşacak.
17 Şubat'ta biletleri satışa çıkacak olan festivalin tüm programı şöyle:
PSM Caz Festivali Açılış Konseri: Steve Kuhn Trio // 30 Nisan Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
Alexis Ffrench – European Dreamland Tour // 02 Mayıs Cumartesi // touché
Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl’an Ertem // 05 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi
Piatango & Melis Sökmen // 05 Mayıs Salı // touché
Erdem Sökmen Quartet // 06 Mayıs Çarşamba // touché
Erol Evgin Caz Söylüyor // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi
Lambert / Ghostly Kisses // 07 Mayıs Perşembe // %100 Studio (Oturmalı)
Alice Sara Ott – Nightfall // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
These New Puritans // 09 Mayıs Cumartesi // %100 Studio
Salif Keita // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi
Mike Stern & Jan Gunnar Hoff Group // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Selen Beytekin “A Tribute to Aretha Franklin” // 09 Mayıs Cumartesi // touché
Manga & Tuluğ Tırpan “Antroposenfoni” // 10 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi
Mulatu Astatke // 11 Mayıs Pazartesi // %100 Studio
Jethro Tull The Prog Years // 12 Mayıs Salı // Turkcell Sahnesi
Anouar Brahem – “The Astounding Eyes of Rita” // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi
Sazla Caz Buluşuyor – Şenay Lambaoğlu feat. İsmail Tunçbilek //13 Mayıs Çarşamba // touché
Liebman / Brecker / Copland Quintet featuring Drew Gress and Joey Baron // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi
Sefi Zisling // 14 Mayıs Perşembe // touché
Alexandra Savior // 15 Mayıs Cuma // %100 Studio
Fatoumata Diawara / Tony Allen & Jeff Mills // 15 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Duygu Soylu “Lady Sings the Blues” // 15 Mayıs Cuma // touché
Sol Monk // 16 Mayıs Cumartesi // touché
Haley Reinhart // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi
Oceanvs Orientalis / Ex Nihilo Live A/V Symphonic Concert // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Suede // 17 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Yellowjackets // 18 Mayıs Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Hauser // 20 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi
Temples // 20 Mayıs Çarşamba // %100 Studio
Bora Çeliker Quartet // 20 Mayıs Çarşamba // touché
Andy Timmons Band // 21 Mayıs Perşembe // %100 Studio
Kovacs // 21 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Ozan Musluoğlu ’35’ // 21 Mayıs Perşembe // touché
Sarathy Korwar / black midi // 22 Mayıs Cuma // %100 Studio
Jehan Barbur Sings Nat King Cole // 22 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Jazz Sisters // 22 Mayıs Cuma // touché
Erdem Özkan Quartet // 27 Mayıs Çarşamba // touché
Ömür Göksel “Frank Sinatra 105 Yaşında” // 28 Mayıs Perşembe // touché
Wishbone Ash // 28 Mayıs Perşembe // %100 Studio
Önder Focan 4tet feat Meltem Ege // 29 Mayıs Cuma // touché
Lisa Ekdahl // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Woodkid // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Esra Kayıkçı Band // 30 Mayıs Cumartesi // touché
Rufus Wainwright // 02 Haziran Salı // Turkcell Sahnesi
Kavkaz Jazz Quartet // 02 Haziran Salı // touché
Fatih Erkoç 50. Sanat Yılı Konseri // 03 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi
Şenay Ocak Quintet // 03 Haziran Çarşamba // touché
Dagamba #LudwigVanRammstein // 04 Haziran Perşembe // %100 Studio
Wayne Escoffery Quartet // 04 Haziran Perşembe // touché
Yael Naim // 04 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
Hiromi // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi
Viken Arman Live Band // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Tinariwen // 05 Haziran Cuma // %100 Studio
Su İdil // 05 Haziran Cuma // touché
Jojo Mayer / Nerve // 06 Haziran Cumartesi // %100 Studio
Ferit Odman Quintet // 06 Haziran Cumartesi // touché
Renaud Garcia Fons & Dilek Türkan “Endülüste Raks” // 08 Haziran Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Roy Ayers // 09 Haziran Salı // %100 Studio
Peter Hook & The Light – ‘Unknown Pleasures' & ‘Closer' Set presented by %100 Music // 10 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Metronomy presented by %100 Music // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
JazzAntique // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
Yavuz Akyazıcı Project // 11 Haziran Perşembe // touché
Korhan Futacı // 12 Haziran Cuma // touché
Çağrı Sertel ‘multiverse’ // 13 Haziran Cumartesi // touché
Nils Petter Molvaer Group // 14 Haziran Pazar // Turkcell Platinum Sahnesi
Chromatics + Desire (Italians Do It Better Night) // 15 Haziran Pazartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Fantastic Negrito // 16 Haziran Salı // %100 Studio
Hakan Başar Trio // 17 Haziran Çarşamba // touché
Parov Stelar // 18 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Weyes Blood // 19 Haziran Cuma // %100 Studio
Tümer Uluçınar Quintet // 19 Haziran Cuma // touché
360 Derece: Islandman + Okay Temiz // 20 Haziran Cumartesi // %100 Studio (360 Derece)
Kerem Görsev Quartet “to Bill Evans” (with Philharmonie) // 20 Haziran Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Billy Cobham's Culture Mix // 24 Haziran Çarşamba// Turkcell Sahnesi
Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü // 25 Haziran Perşembe // %100 Studio
Tord Gustavsen Trio / Eivind Austad Trio with “Another Tribute to David Bowie” // 26 Haziran Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Angel Olsen // 29 Haziran Pazartesi // %100 Studio
Black Pumas // 30 Haziran Salı // %100 Studio
EOB // 01 Temmuz Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Jaga Jazzist // 02 Temmuz Perşembe // %100 Studio
Pet Shop Boys // 03 Temmuz Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Hybrid)
PSM Caz Festivali Kapanış Konseri: Tove Lo // 05 Temmuz Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)