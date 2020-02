4. PSM Caz Festivali kadrosuyla heyecan yarattı

PSM Caz Festivali’nin bu yılki programı, dün akşam Zorlu PSM’deki touché’de düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, programı açıklarken, bu yıl kadın müzisyen sayısının yüzde 30 oranında olduğunu, 2022 yılına kadar festival programında kadın sanatçı sayısını artırarak, yüzde 50 seviyesine getireceklerini duyurdu. Bu yıl ayrıca Zorlu PSM; Özel Erişim Kategorisi biletini hayata geçirdiklerini anlatan Abbas, ücretsiz refakatçi bileti ve asistan uygulamasıyla özel ihtiyaç sahibi bireylerin sosyal hayata katılmınını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

EFSANELER VE YENİ YETENEKLER

Yaklaşık 3 ay boyunca sürecek olan festival, kadrosu ile göz doldurdu. Efsaneler ve yeni yeteneklerin dinleyiciler ile buluşacağı festivalde yaşayan büyük caz piyanistlerinden sayılan Steve Kuhn sahne alacak. 82 yaşındaki piyanist Steve Kuhn, Uluslararası Caz Günü'nde Steve Kuhn Trio konseriyle PSM Caz Festivali'nin açılışını yapacak.



Programının öne çıkan isimleri arasında; elektronik ikili Pet Shop Boys, Salif Keita, Billy Cobham, Mulatu Astatke, Jeff Mills, Tony Allen, Roy Ayers, Mike Stern yer alıyor.

FESTİVALİN CAZ KULÜBÜ

1 yaşını dolduran touché, yabancı sanatçıların yanı sıra yerli isimlerin özel performanslarına ev sahipliği yaparak, Piatango & Melis Sökmen, Erdem Sökmen Quartet, Bora Çeliker Quartet, Ozan Musluoğlu ‘35', Jazz Sisters, Erdem Özkan Quartet, Önder Focan 4et feat. Meltem Ege, Esra Kayıkçı Band, Şenay Ocak Quintet, Su İdil, Ferit Odman Quintet, Bilal Kahraman Trio, Yavuz Akyazıcı Project, Korhan Futacı, Çağrı Sertel ‘multiverse', Hakan Başar Trio, Alp Ersönmez – Cereyanlı, Tümer Uluçınar Quintet gibi değerli sanatçılarla festival boyunca cazseverlere eşsiz deneyimler yaşatacak.

YERLİ İSİMLERDEN ÖZEL KONSERLER

Bu yıl PSM'ye Münhasır bölümü de festivalde yer alacak. Erol Evgin, Fatih Erkoç, Kalben, Jehan Barbur, Ömür Göksel, maNga ve Tuluğ Tırpan, Ceylan Ertem ve Cenk Erdoğan gibi isimler bu kapsamda dinleyicilerle buluşacak.



17 Şubat'ta biletleri satışa çıkacak olan festivalin tüm programı şöyle:

PSM Caz Festivali Açılış Konseri: Steve Kuhn Trio // 30 Nisan Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Alexis Ffrench – European Dreamland Tour // 02 Mayıs Cumartesi // touché

Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl’an Ertem // 05 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi

Piatango & Melis Sökmen // 05 Mayıs Salı // touché

Erdem Sökmen Quartet // 06 Mayıs Çarşamba // touché

Erol Evgin Caz Söylüyor // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Lambert / Ghostly Kisses // 07 Mayıs Perşembe // %100 Studio (Oturmalı)

Alice Sara Ott – Nightfall // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

These New Puritans // 09 Mayıs Cumartesi // %100 Studio

Salif Keita // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Mike Stern & Jan Gunnar Hoff Group // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Selen Beytekin “A Tribute to Aretha Franklin” // 09 Mayıs Cumartesi // touché

Manga & Tuluğ Tırpan “Antroposenfoni” // 10 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi

Mulatu Astatke // 11 Mayıs Pazartesi // %100 Studio

Jethro Tull The Prog Years // 12 Mayıs Salı // Turkcell Sahnesi

Anouar Brahem – “The Astounding Eyes of Rita” // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Sazla Caz Buluşuyor – Şenay Lambaoğlu feat. İsmail Tunçbilek //13 Mayıs Çarşamba // touché

Liebman / Brecker / Copland Quintet featuring Drew Gress and Joey Baron // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi

Sefi Zisling // 14 Mayıs Perşembe // touché

Alexandra Savior // 15 Mayıs Cuma // %100 Studio

Fatoumata Diawara / Tony Allen & Jeff Mills // 15 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Duygu Soylu “Lady Sings the Blues” // 15 Mayıs Cuma // touché

Sol Monk // 16 Mayıs Cumartesi // touché

Haley Reinhart // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Oceanvs Orientalis / Ex Nihilo Live A/V Symphonic Concert // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Suede // 17 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Yellowjackets // 18 Mayıs Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Hauser // 20 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Temples // 20 Mayıs Çarşamba // %100 Studio

Bora Çeliker Quartet // 20 Mayıs Çarşamba // touché

Andy Timmons Band // 21 Mayıs Perşembe // %100 Studio

Kovacs // 21 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Ozan Musluoğlu ’35’ // 21 Mayıs Perşembe // touché

Sarathy Korwar / black midi // 22 Mayıs Cuma // %100 Studio

Jehan Barbur Sings Nat King Cole // 22 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Jazz Sisters // 22 Mayıs Cuma // touché

Erdem Özkan Quartet // 27 Mayıs Çarşamba // touché

Ömür Göksel “Frank Sinatra 105 Yaşında” // 28 Mayıs Perşembe // touché

Wishbone Ash // 28 Mayıs Perşembe // %100 Studio

Önder Focan 4tet feat Meltem Ege // 29 Mayıs Cuma // touché

Lisa Ekdahl // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Woodkid // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Esra Kayıkçı Band // 30 Mayıs Cumartesi // touché

Rufus Wainwright // 02 Haziran Salı // Turkcell Sahnesi

Kavkaz Jazz Quartet // 02 Haziran Salı // touché

Fatih Erkoç 50. Sanat Yılı Konseri // 03 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Şenay Ocak Quintet // 03 Haziran Çarşamba // touché

Dagamba #LudwigVanRammstein // 04 Haziran Perşembe // %100 Studio

Wayne Escoffery Quartet // 04 Haziran Perşembe // touché

Yael Naim // 04 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Hiromi // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi

Viken Arman Live Band // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Tinariwen // 05 Haziran Cuma // %100 Studio

Su İdil // 05 Haziran Cuma // touché

Jojo Mayer / Nerve // 06 Haziran Cumartesi // %100 Studio

Ferit Odman Quintet // 06 Haziran Cumartesi // touché

Renaud Garcia Fons & Dilek Türkan “Endülüste Raks” // 08 Haziran Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Roy Ayers // 09 Haziran Salı // %100 Studio

Peter Hook & The Light – ‘Unknown Pleasures' & ‘Closer' Set presented by %100 Music // 10 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Metronomy presented by %100 Music // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

JazzAntique // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Yavuz Akyazıcı Project // 11 Haziran Perşembe // touché

Korhan Futacı // 12 Haziran Cuma // touché

Çağrı Sertel ‘multiverse’ // 13 Haziran Cumartesi // touché

Nils Petter Molvaer Group // 14 Haziran Pazar // Turkcell Platinum Sahnesi

Chromatics + Desire (Italians Do It Better Night) // 15 Haziran Pazartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Fantastic Negrito // 16 Haziran Salı // %100 Studio

Hakan Başar Trio // 17 Haziran Çarşamba // touché

Parov Stelar // 18 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Weyes Blood // 19 Haziran Cuma // %100 Studio

Tümer Uluçınar Quintet // 19 Haziran Cuma // touché

360 Derece: Islandman + Okay Temiz // 20 Haziran Cumartesi // %100 Studio (360 Derece)

Kerem Görsev Quartet “to Bill Evans” (with Philharmonie) // 20 Haziran Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Billy Cobham's Culture Mix // 24 Haziran Çarşamba// Turkcell Sahnesi

Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü // 25 Haziran Perşembe // %100 Studio

Tord Gustavsen Trio / Eivind Austad Trio with “Another Tribute to David Bowie” // 26 Haziran Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Angel Olsen // 29 Haziran Pazartesi // %100 Studio

Black Pumas // 30 Haziran Salı // %100 Studio

EOB // 01 Temmuz Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Jaga Jazzist // 02 Temmuz Perşembe // %100 Studio

Pet Shop Boys // 03 Temmuz Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Hybrid)

PSM Caz Festivali Kapanış Konseri: Tove Lo // 05 Temmuz Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)