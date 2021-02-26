40 milyon liralık müze açılamadan harabeye döndü

2017 yılında ihale edilen ve 22 bin metrekarelik alanda 9 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak müzenin inşaatına 2018'de başlandı. 19 Mayıs 1919’un 100'üncü yıl dönümünde bitirilmesi hedeflenen müzenin inşaatının yüklenici firmanın yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kaba inşaatını yapımı sırasında yüzde 60’ı tamamlandıktan sonra durdu. Yeni müze yapılıyor diye 38 yıllık müze binası da kapatılınca binlerce tarihi eser, depolara ve eski müzenin bahçesine yerleştirildi.

2 YILDIR ÇİVİ ÇAKILMIYOR

Türkiye'nin en modern müzesi olma iddiası olan ve inşaat aşamasındayken 16. Ulusal Mimarlık Sergisi Ödülleri'nde proje dalında mimari ödülüne layık görülen müze inşaatına 2 yıldır çivi dahi çakılmadığı ortaya çıktı. Kentin orta yerinde harabeye dönen ve ne zaman tamamlanacağı belli olmayan müze nedeniyle, kayıtlı yaklaşık 9 bin 700 tarihi eser eski müzenin kapasitesi de yetersiz olunca depolarda ve bahçede korunmaya alındı. CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, yarım kalan ve harabeye dönen müzenin fotoğrafını TBMM kürsüsünden göstererek AKP hükümetine tepki gösterdi.

TURİZME VERİLEN DEĞER BU FOTOĞRAFDA GÖRÜLÜYOR

Samsun birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da kaderine terk edildiğini dile getiren Hancıoğlu, “Denizi, doğası ve tarihî mirası büyük bir turizm potansiyeli barındıran kentimizin bu gücü özellikle AK Parti iktidarları döneminde törpülendikçe törpülendi. İktidarın turizm özelinde Samsun’a verdiği önem ve değerin en somut fotoğrafı işte şu elimde gördüğünüz fotoğraftır. Burası Samsun’un merkezindeki Arkeoloji ve Etnografya Müzesi. İhalesi 2017 yılında yapıldı, inşaat başladı, firma iflas etti; inşaat iki yıldır harabeye dönmüş durumdadır” diye konuştu.

TURİZM ACENTELERİ KAPANMAK ÜZERE

Pandeminin ekonomiye ciddi zarar verdiğine işaret eden Milletvekili Hancıoğlu, “Sadece Samsun’da turizm acentelerinde çalışan 500 kişi işsiz kalmış, çünkü acenteler kapanmanın eşiğine gelmişler. Kısıtlamalar sürecinde seyahat acenteleri aylarca iş yapmamış, hayatta kalmalarını sağlayacak olan finansal desteklerden mahrum kalmışlar. Oysa aynı süreçte turizm sektörü özelinde Türkiye’yle benzer özellikleri barındıran diğer devletler, çok ciddi destekleme programları uyguladılar. Almanya, Rusya, İspanya örnekleri var. Bu ülkeler, turizm aktiviteleri dursa bile bu alanda istihdam ve katma değer yaratan işletmelere can suyu verdi, kapanmalarının önüne geçti” dedi.