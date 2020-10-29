8 bin yıllık ana tanrıça heykeli bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde tarih gün yüzüne çıkarıldı. Bu yılki kazı çalışmalarında balık fosilleri ve çok sayıda midye kalıntısının yanı sıra 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu.

Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde, geçen haziran ayında başlayan kazı çalışmaları sona erdi. İzmir’in tarihine ışık tutan kazılar sayesinde şehrin tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılırken, üst üste kurulan 9 köy de ortaya çıkarılarak gün yüzüne çıkarıldı.

Antik alandaki kazılarda bu yıl bulunan en dikkat çekici buluntu ise 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykeli oldu. Heykelinyanı sıra bir diğer buluntu 8 bin 200 yıllık bardak da yine ülkenin kültür hazinesine kazandırıldı.

Yine aynı döneme ait balıkçılıkla ilgili çok sayıda ağ ağırlığı dikkati çekti. İlk İzmirlilerin balıkçılıkla oldukça ilgili olduğu, ağla avcılık yaptığı da böylelikle anlaşıldı. Madalyon ve kolye ucu gibi çeşitli takılar da yine kazılarda bulundu.

Ana tanrıça heykelinin kafa kısmının yerinde olmadığını belirten kazı başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, kazılarda ortaya çıkarılan 250’ye yakın buluntuyu İzmir Müze Müdürlüğü’ne vereceklerini söyledi. (DHA)