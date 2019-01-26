“90’ların şarkıları insanlara çocukluklarını hatırlatıyor”

Maalesef’, ‘Yarim’, ‘Sana Demedim mi’, ‘Gazla Gitsin’ isimli şarkıları, dans figürleri ve saçlarıyla 90’lı yılların unutulmaz simalarından biri olan Mansur Ark, 90'lardaki şarkılar için, "O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor" dedi.

90'lı yılların en önemli şarkıcılarından biri olan Mansur Ark, neşeli şarkıları ve eğlenceli danslarıyla zamanın parlayan isimlerinden oldu. ‘Maalesef', ‘Yarim', ‘Sana Demedim mi', ‘Gazla Gitsin' gibi başarılı işlere imza atan ve Redbull.com’daki röportaj serisine konuk olan Mansur Ark, “Mersin'de partilerde DJ'lik yapıyordum, bir yandan kasetçide çalışıyordum. Müzik ve dansa yatkındım. 1987'de ilk eşimle tanışıp evlendim ve onunla Almanya'ya gittim. Eniştem Almanya'da Sony Music'te pazarlama yöneticisiydi. B.G. The Prince of Rap, London Beat, London Boys'la tanıştım, onların partilerinde kimisine koreografi yaptım, kimisinin arkasında dans ettim. Ama şarkı yapmak yoktu henüz. Keyboard aldıktan sonra heyecanla şarkılar yapmaya başladım” sözleriyle anlatıyor müziğe başladığı dönemi.

Daha sonra eşinden ayrılan ve kendisini müziğe verdiğini belirten Ark, keşfedilme sürecini şöyle ifade ediyor: “Ablam aracılığıyla Bay Müzik şirketinden Naci Bayşu ile tanıştım. Almanya'dan Türkiye'ye döndüm ve 1997'de ilk albümü çıkarttık. Tepkiler çılgın gibiydi, çok güzeldi.”

‘HER ŞEY MUCİZE GİBİYDİ’

Müziğinin yanı sıra sempatik tavırları ve eğlenceli danslarıyla da dikkat çeken Ark, ilk klibi ‘Maalesef'in başarısındaki payını şöyle anlatıyor: “Yaptığım tarz, kıyafetim, şarkının groove'unun bana verdiği enerji tamamen klibe yansıdı. Aslında bu ikinci klipti. Maalesef'e önce başka bir klip çekildi. İlkini beğenmedim ve daha kendim olduğuma inandığım bir klip çektik. Çok şükür çıkar çıkmaz insanlar da beğendi. Sokağa çıkamaz oldum. Her şey mucize gibiydi. Bir şeyi beklemişsin, hayal etmişsin, plan yapmışsın ve öyle olmuş.”

‘MÜZİK HAFIZA İÇİN MIKTANIS GİBİ’

Günümüzdeki 90'lar şarkılarının yeniden revaçta olmasını ise şöyle açıklıyor: “O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor. Müzik de öyle yapışkan bir şeydir. Hafıza için mıknatıs gibi, koku gibi bir şey. Bir anda seni 20-30 yıl öncesine götürüyor. Tabii ki en güzel zamanları o insanların. Sorumlulukların olmadığı keyifli bir dönemi hatırlatıyor.”