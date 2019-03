A&B Düşünce Atölyesi’nde ‘Sinema ve Felsefe’ zamanı!

Filmlerin örüldüğü temalar ve zengin felsefe mirası arasındaki kesişmelere odaklanılarak interaktif bir düşünce çalışması gerçekleştirilecek.

Program:

1. Hafta: Solaris

2. Hafta: Truman Show

3. Hafta: Her

4. Hafta: 1984, Big Brother is watching you

Eğitmen hakkında:

Felsefe doktora eğitimini Galatasaray Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak tamamladı. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe yanı sıra, özel olarak teknik/teknoloji felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Halen Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki CREPHAC araştırma merkezinin ve Ars Industrialis kurumunun üyesidir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tarihler:

20-27 Mart

3 Nisan

10 Nisan

19.15-21.15 saatleri arasında

Adres:

Osmanağa Mah. Reşit Efendi Sk. No:42 K:2 D.6 Kadıköy-İst