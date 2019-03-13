A&B Düşünce Atölyesi’nde ‘Sinema ve Felsefe’ zamanı!

Tacettin Ertuğrul tarafından sürdürülecek ve 4 hafta devam edecek olan 'Sinema ve Felsefe' atölye çalışmasında, filmlerin açtığı anlam alanlarına felsefi perspektiflerle yaklaşarak filmler yorumlanacak ve tartışılacak.

Filmlerin örüldüğü temalar ve zengin felsefe mirası arasındaki kesişmelere odaklanılarak interaktif bir düşünce çalışması gerçekleştirilecek.

Program:

1. Hafta: Solaris

2. Hafta: Truman Show

3. Hafta: Her

4. Hafta: 1984, Big Brother is watching you

Eğitmen hakkında:

Felsefe doktora eğitimini Galatasaray Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak tamamladı. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe yanı sıra, özel olarak teknik/teknoloji felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Halen Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki CREPHAC araştırma merkezinin ve Ars Industrialis kurumunun üyesidir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tarihler:

20-27 Mart

3 Nisan

10 Nisan

19.15-21.15 saatleri arasında

Adres:

Osmanağa Mah. Reşit Efendi Sk. No:42 K:2 D.6 Kadıköy-İst