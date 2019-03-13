A&B Düşünce Atölyesi’nde ‘Sinema ve Felsefe’ zamanı!

Filmlerin örüldüğü temalar ve zengin felsefe mirası arasındaki kesişmelere odaklanılarak interaktif bir düşünce çalışması gerçekleştirilecek.
Program:
1. Hafta: Solaris
2. Hafta: Truman Show
3. Hafta: Her
4. Hafta: 1984, Big Brother is watching you
Eğitmen hakkında:
Felsefe doktora eğitimini Galatasaray Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak tamamladı. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe yanı sıra, özel olarak teknik/teknoloji felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Halen Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki CREPHAC araştırma merkezinin ve Ars Industrialis kurumunun üyesidir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Tarihler:
20-27 Mart
3 Nisan
10 Nisan
19.15-21.15 saatleri arasında
Adres:
Osmanağa Mah. Reşit Efendi Sk. No:42 K:2 D.6 Kadıköy-İst