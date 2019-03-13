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A&B Düşünce Atölyesi’nde ‘Sinema ve Felsefe’ zamanı!
A&B Düşünce Atölyesi’nde ‘Sinema ve Felsefe’ zamanı!
Tacettin Ertuğrul tarafından sürdürülecek ve 4 hafta devam edecek olan 'Sinema ve Felsefe' atölye çalışmasında, filmlerin açtığı anlam alanlarına felsefi perspektiflerle yaklaşarak filmler yorumlanacak ve tartışılacak.
Kültür Sanat 13 Mart 2019 - 12:35

Filmlerin örüldüğü temalar ve zengin felsefe mirası arasındaki kesişmelere odaklanılarak interaktif bir düşünce çalışması gerçekleştirilecek.

Program:
1. Hafta: Solaris
2. Hafta: Truman Show
3. Hafta: Her
4. Hafta: 1984, Big Brother is watching you

Eğitmen hakkında:

Felsefe doktora eğitimini Galatasaray Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak tamamladı. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe yanı sıra, özel olarak teknik/teknoloji felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Halen Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki CREPHAC araştırma merkezinin ve Ars Industrialis kurumunun üyesidir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tarihler:

20-27 Mart
3 Nisan
10 Nisan
19.15-21.15 saatleri arasında

Adres:

Osmanağa Mah. Reşit Efendi Sk. No:42 K:2 D.6 Kadıköy-İst

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