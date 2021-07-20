Açık havada sinema günleri başlıyor

Pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında yapılamayan açık hava film gösterimi bir yıl aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sinema etkinliği ilk olarak Kurban Bayramı ile başlayacak.

Yaz boyunca her hafta cuma ve cumartesi günleri 14 ilçede saat 20.30'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi tırı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulacak Türk filmlerinin en seçkin örnekleri açık havada izlenebilecek.

Kentin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal ve kültürel etkinliklerle ve konserlerle vatandaşların keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, patlamış mısır ile su ikramında da bulunacağı sinemaseverlere sıcak yaz akşamlarında dev ekranda sinema izleme keyfi yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlilere açık hava sinema günlerinin başlayacağını Türk sinemasının unutulmaz şu sözleriyle duyurdu: Şakir'e çay, Ankaralılara patlamış mısır ikramımız var. Gezici sinema haline getirdiğimiz dev tırımız, sizlere nostaljik film keyfi yaşatacak. Bayramda faaliyete geçecek açık hava sinema aracımız, her hafta farklı bir ilçemizde olacak.

Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek film gösterimlerinde Başkentlilere ücretsiz maske de dağıtılacak.