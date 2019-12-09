Açık Sahne’de müzik ziyafeti

Bulutsuzluk Özlemi, Cahit Berkay, Murat Ertel, Sedef Sebüktekin, Pera, Sayeder&ÖnderŞahin, Canozan, Ezgi Aktan ve Damla Eker, 18 Aralık Çarşamba günü 25. kez düzenlenecek %100 Açık Sahne etkinliğinde dinleyicilerle buluşacak.

%100 Açık Sahne, 25’inci kez müzikseveri bir araya getirecek. Tolga Akyıldız tarafından organize edilen etkinlik, 18 Aralık Çarşamba akşamı Zorlu PSM Studio'da düzenlenecek.

%100 Açık Sahne, akustik performansıyla Bulutsuzluk Özlemi, albüm çalışması öncesi Avrupa yakasındaki son performansıyla Türkçe rock'ın popüler ismi Pera; Türkçe rap listelerinde ortak albümleriyle dikkat çeken Sayedar & Önder Şahin, alternatif sahnelerde ses getiren Canozan ve Ezgi Aktan'ı ağırlıyor. Moğollar efsanesinin simge ismi Cahit Berkay, Babazula'dan Murat Ertel ve yeni kuşağın iki özel kadın solisti; Sedef Sebüktekin ve Damla Eker'se gecede sahne alacak özel konuklar arasında yer alıyor.