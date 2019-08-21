Adnan Şenses yaşasaydı bugün 84 yaşında olacaktı

Türk müziğinin kıranta şarkıcısı Adnan Şenses, 25 Aralık 2013'te hayata veda etti. Geride kalan, onun bir ömür boyu biriktirdiği ve her zaman “En büyük zenginliğim” dediği hayranları, sevgileri, alkışları oldu. Bugün ünlü sanatçının doğum günü (21 Ağustos 1935). Hayatta olsaydı 84. yaşını dostlarıyla birlikte kutlayacaktı.

Bundan sonra şarkılarda, filmlerde yaşayacak olan Adnan Şenses’le 9 Şubat 2013’teki son buluşmamızda konuştuklarımızı da katarak, onun 84. doğum günü şerefine hayatını bir kez daha hatırlayalım.

MARANGOZLUKTAN ŞARKICILIĞA

1935 yılının ağustos ayında Bursa'da dünyaya geldi. Daha sonra ailesi önce Ankara'ya sonra İstanbul'a taşındı. İlk ve ortaokulu Karagümrük'te tamamladı. Babası onun marangoz olmasını istedi ama Şenses'in aklı fikri ve yüreği müzikteydi. Elbette her nimetin bir külfeti vardı. Adnan Şenses de gazinolarda sahneye çıkana kadar neler çekti, neler…

Babası Muhsin Bey ve annesi Emine Hanım’ın arasında

“1956 yılında, babam iyice ustalaştığıma inanıp bana marangoz dükkanı açtı. Ama hayatım müzikti benim. Hele Zeki Müren'i dinlerken kendimden geçiyordum. Sonunda arkadaşlarımın da gazına gelerek, bir gün dükkana kilidi vurup kendimi Beyoğlu'na attım. Evden de kaçmıştım. Çünkü dükkanı kapadığımı duyan babam, beni görürse öldürebilirdi.”

İSTİKLAL’DEKİ YAZIHANE

Adnan Şenses, o dönemin ‘şöhret fabrikatörü' olan ünlü menejer Tikofiş Hasan'ın İstiklal Caddesi'ndeki bürosuna gitti…

“Merhum Tikofiş, ben yalvarınca ‘Madem ısrar ediyorsun, oku bir şarkı da dinleyelim' dedi. ‘Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmiş Yanıyormuş' şarkısına başladım. Tikofiş şarkıyı yarıda kesti; ‘Sesin karga gibi. Senden bir bok olmaz' dedi. Yıkıldım, gözyaşlarına boğuldum. Yatacak yerimin olmadığını öğrenince, ‘O zaman bu yazıhanede kalırsın. Gelenlere çay verir, ortalığı süpürürsün' dedi. Sevinçten uçtum.”

Adnan Şenses’in asıl mesleği marangozluktu. Ancak onun kalbi her zaman müzik için attı

HAYATI GEMLİK’TE DEĞİŞTİ

Adnan Şenses için başka bir hayat vardı artık. Turneler, konserler, ünlüler. Müzeyyen Senar'dan Safiye Ayla'ya kadar valizlerini taşıdığı ünlüler arasında mutluydu… Onun beklediği bir fırsattı ve sonunda o fırsat hiç beklemediği bir anda karşısına çıktı. “Gemlik'te Atlas Sineması'nda Sabite Tur konseri düzenlemiştik. Ancak konser saatinde Sabite Hanım gelemedi. Sahneye çıkıp seyirciyi oyalamak için Tikofiş'e yalvar yakar oldum. Sonunda ‘Tamam karga, çık bakalım' dedi. Beni önce yuhalayan seyirci, üçüncü şarkıdan sonra alkışlamaya başladı. Tabii dördüncü şarkıda ben salya sümük ağlamaya başladım. Bu arada Sabite Hanım da sinemaya gelmiş ve beni dinlemiş. Sahneden inince ‘Tikofiş bu çocukla ilgilen, burnunun dibindeki yeteneği göremiyorsun' demiş.”

ALTI EVLİLİK YAŞADI

Adnan Şenses o geceden sonra hızla yükseldi. Öyle ki, 1960'ta Tepebaşı Gazinosu'nda Zeki Müren'e rakip olarak çıkarıldı. Asıl yükselişi ise devrin en ünlü yıldızlarından olan Suzan Yakar'la tanışmasıyla başladı. ‘Fakir Şarkıcı' adlı filmde başrolü oynadı ve 1962'de “Annen yaşında bir kadın, sakın nikahlanma” diyenler olsa da, dinlemedi ve evlendi. 1963 yılında da aralarındaki yaş farkı nedeniyle ‘ana oğul' yakıştırılması yapılan Yakar ve Şenses boşandı.

Bu arada Ankara Radyosu'na girdi ve 16 yıl görev yaptı. Sinemada 35 filmde rol aldı. Altın Plak dahil olmak üzere pek çok ödül kazandı. İkinci evliliğini 1964'te Meral Tunalı ile yaptı. Dört yıl süren bu evlilikten Arzum adlı bir kızı oldu. Ardından Ayten Kahraman'la nikah masasına oturdu ama bu da kısa sürdü. Dördüncü evliliğini Londra'da Christine adlı bir İngilizle yaptı, sonuç yine fiyaskoydu. 1984'te Hayal Devran'la evlendi, 6 ay sonra ayrıldı. Adnan Şenses'in altıncı ve son eşi Lale Şenses'tir.

Yüksel Şengül, 25 Aralık 2013’te hayata 78 yaşında veda eden Adnan Şenses’le ölmeden 10 ay önce, 9 Şubat 2013’te son röportajını yapmıştı

HER ŞEY MİDESİYLE BAŞLADI

1983'te sağlığı ilk alarmları vermeye başladı. Önce mide ameliyatı geçirdi. Sonrasında, alkol, sigara ve sahne stresi nedeniyle kalp hastası oldu. 1994 yılında ilk by pass ameliyatını yaşadı. 1999'da ise Amerika'nın Cleveland kentinde üç kalp damarına by- pass yapıldı. Ne var ki kısa sürede kendini toparladı. Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı ile birlikte konserler veren Şenses'e kısa süre sonra bu kez de mide kanseri teşhisi konuldu. Amerikan Hastanesi'nde altı saat süren ameliyatla midesinin tamamı alındı. Eşi Lale Şenses, o günden sonra onu hiç yalnız bırakmadı. Doktorların “Mucize” dediğini gerçeğe dönüştüren Şenses, kapısında ambulansın sahne kenarında doktorun beklediği Günay’da sahneye bile çıktı. Gecelere katıldı, single’lar yaptı, klipler çekti. “Benim niyetim sahnede ölmektir” diyen Adnan Şenses, 25 Aralık 2013’te hayata, sevenlerine ve canından çok sevdiği Türk müziğine veda etti. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz…