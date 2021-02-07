Ahmet Ümit: Sohbet edelim mi?

Türkiye’nin sevilen yazarlarından Ahmet Ümit, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi koşullarında okurlarıyla buluşamamaktan dert yandı. Sosyal medya hesabından okurlarıyla pandemi öncesinde yaptığı bir sohbetin videosunu paylaşan ünlü yazar bir öneride bulundu.

Ahmet Ümit şöyle yazdı:

“Sevgili okurlarım pandemi öncesi böyle etkinliklerde buluşup, edebiyat, sanat ve hayat üzerine sohbet ediyorduk. Ne dersiniz teknik olarak bir yolunu bulup online sohbetler edelim mi? Yoksa zamam kayıbı mı olur? Rica etsem, görüşlerinizi yazar mısınız?”

Ümit’in okurları bu teklife çok olumlu yanıtlar verdi:

“Kesinlikle evet. Zoom veya başka herhangi bir platformdan kolayca sağlanabilir bu. Çok da güzel olur.”

“Üç Üstadın bir araya geldiği ”Önce Söz Vardı” adlı programı sabırsızlıkla bekleyenler olarak, hiç iyi olmaz mı bu sohbet?”

“Hatta olağanüstü güzel olur, böylelikle mekan sınırlaması olmaksızın sohbet olanağından hepimiz faydalanabiliriz.”

“Sizinle yapılan hiçbir şey zaman kaybı olamaz!”

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