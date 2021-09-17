Akbank Sanat’ta “Dans Hep Var”

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen “Dans Hep Var” performansları eylül ayında Akbank Sanat YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor.

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Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine “Akbank Sanat Evinizde” çatısı altında sosyal medya kanallarında aralıksız olarak devam ediyor. 21 yıldır çağdaş dans alanında Türkiye'den ve yurtdışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veren Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen “Dans Hep Var” performansları eylül ayında Akbank Sanat YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor. Sessizlikte dansın sesini duyuran bu performanslar hareketlerin kısıtlı olduğu bir dünyada dansın hep var olduğunu ortaya koyuyor. Dansın sesi izleyiciyi şehirde, doğada, evde… Nerede olursa olsun kucaklıyor. Sessizliği sese, hareketsizliği ritme, sınırları yeni başlangıçlara, yalnızlığı birlikteliğe dönüştürüyor.