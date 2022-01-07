Akbank Sanat’ta online felsefe seminerleri

Akbank Sanat, akademisyen konuşmacıların katılımıyla düzenlediği “Felsefe Seminerleri”ne “Düşünme Ne Yapar?” başlığıyla devam ediyor.

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Yoğun ilgi gören seminerlerin ocak ayı programında; Gamze Keskin'nin “Beğenirken Düşünür müyüz?” başlıklı semineri yer alıyor. Seminerin içeriğine ilişkin olarak Gamze Keskin şunları söyledi: “Felsefe tarihinin belki de en etkileyici filozoflarından biri olan Immanuel Kant, beğeni konusundaki görüşlerini üçüncü ve son Kritik'i olan Yargı Gücünün Eleştirisi'nde ele almıştır. Konuşmamızda, ‘Bu güzeldir.' gibi bir beğeni yargısında bulunduğumuzda, bu yargıda nasıl bulunduğumuzu ve bu yargıyı vermeden önce bir düşünme süzgecinden geçirip geçirmediğimizi Kantçı perspektif üzerinden tartışacağız.” Akbank Sanat YouTube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek seminer serisi Mayıs 2022 süresince devam edecek.