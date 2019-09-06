Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Levent konseri, yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Saat 21.00'de Akhisar Belediyesi Gölet Konser Alanı'nda sahne alan ünlü sanatçı mükemmel sahne performansı ve seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını birbirinden güzel etkinliklerle kutlayan Akhisar Belediyesi, Haluk Levent konseri ile Akhisar tarihine geçecek bir etkinliğe imza attı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'a geldiği için Haluk Levent'e teşekkür ederek çiçek ve Türkiye Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü'nün formasını hediye etti.

