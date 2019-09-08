AKP’den Susamam tepkisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, iki gündür gündem olan Susamam şarkısı ile ilgili, "Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır. #Susamam diyenlerin Türkiye'nin en kritik dönemlerinde nasıl lâl olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Şanışer ve arkadaşlarının yayınladığı, doğa, kadına şiddet, hukuk, faşizm gibi konularla ilgili bir şarkı olan ve gündeme damgasını vuran Susamam’a AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan tepki geldi. Dağ, Twitter’dan “Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır. #Susamam diyenlerin Türkiye’nin en kritik dönemlerinde nasıl lâl olduğunu çok iyi biliyoruz” açıklaması yaparak bir video yayınladı.

Susamam’ın bir sanat eseri olmadığını iddia eden Dağ, şarkıda provokasyon ve manipülasyon olduğunu öne sürdü. Şarkıda PKK’ya ve FETÖ’ye tepki gösterilmediğini söyleyen Dağ, tutuklu gazetecilerle ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.

“Bugün haksız yere tutuklanan bir tane gazeteci biz göstersinler” diyen Dağ, “Videoda geçen, sizin polisiniz, bizim polisimiz nedir? Öğretmen atamalarından bahsederken, birtakım torpileden bahsedilmiş. Öğretmenlik atamaları AKP iktidarından bu yana tamamen KPSS puanına göre yapılmaktadır. Tayinler de hizmet puanına göre yapılmaktadır” dedi.