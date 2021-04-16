Alan Rickman setteki son gününü genç oyuncuya mentorluk yaparak geçirmiş

Fantastik dünyaya iz bıraktı. Harry Potter serisi sadece edebiyat dünyası için değil sinema dünyası için de unutulmaz bir başyapıt olarak tarihe geçti.

Oyuncuları ayrı ayrı sevilen serinin en unutulmaz karakterlerinden biri de Severus Snape rolüyle Alan Rickman oldu. 2016 yılında hayatını kaybeden Rickman ile ilgili anılarını Neville Longbottom rolünü üstlenen Matthew Lewis anlattı.

Filmlerin çekimleri sırasında Rickman ile konuşmaya cesaret edemeyen Lewis, son gün sonunda kendinde başarılı oyuncu ile konuşma cesaretini bulur ve kariyeri için unutulmaz bir mentorluk dersi alır.



“İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ”

Lewis, Inside of You isimli podcast'inin son bölümünde Rickman ile bir anısını paylaştı. Ölüm Yadigarları 2 filminin çekimleri sırasında Rickman'ın yanına gidip ona içinden geçenleri söylediğini anlattı:

“Bugün setteki son günün olduğunu biliyorum ve seninle bu kadar uzun süredir çalıştığım için bunun inanılmaz olduğunu söylemek istedim. Çok fazla konuşmadığımızı biliyorum, ama bu sadece çekindiğim içindi, sen inanılmazdın. 10 yıl seninle çalışmama izin verdiğin ve bana asla bağırmadığın veya bize hep seninle eşitmişiz gibi davrandığın için teşekkür ederim.”

Lewis'ın sözleri üzerine ise Rickman, ona kariyerinin bir sonraki adımını atması için akıl hocalığı yaptı. “Su ısıtıcısını açtı ve bir fincan çay içtik. Kariyerimde ilerlemeye devam ederken ne yapabileceğim ile ilgili sohbet ettik.”

“BENİ HEP CESARETLENDİRDİ”

Rickman'ın ölümünden sonra Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe de ona hayranlığını şu sözlerle dile getirmişti: “Hem sette hem de Potter sonrası yıllarda beni çok cesaretlendiriyordu. Londra’da ve New York’ta her sahne alışımda beni izledi. Üstelik bunu yapmak zorunda da değildi.”

69 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Rickman'ın 27 günlüğü bir araya getirilip “Diaries of Alan Rickman” ismiyle yayınlanacak. Kitabın 2022 sonbaharında satışa sunulması bekleniyor.