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Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Stand-up programında Aleviler ile ilgili “Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin” şeklinde sözler söyleyen ve sosyal medyada tepki toplayan Pınar Fidan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sevgim Begüm YAVUZ
Kültür Sanat 19 Mart 2020 - 19:48

İstanbul Kadıköy'de yaptığı stand-up gösterisinde Alevilerle ilgili “Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var” şeklinde sözler söyleyen Pınar Fidan, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Pınar Fidan'ın tepki çeken sözleri üzerine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Emniyet'te ifade veren şüpheli Pınar Fidan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Son güncelleme: 19:56 - 19.03.2020
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