Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı
İstanbul Kadıköy'de yaptığı stand-up gösterisinde Alevilerle ilgili “Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var” şeklinde sözler söyleyen Pınar Fidan, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Pınar Fidan'ın tepki çeken sözleri üzerine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Emniyet'te ifade veren şüpheli Pınar Fidan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.