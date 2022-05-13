‘Allah Yazdıysa Bozsun’ gala yaptı

Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür’ün yer aldığı ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ filminin galası önceki gün Kanyon Cinemaximum’da yapıldı.

Nazan DOĞANER HALICI

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Galaya İlayda Alişan, Burak Yörük, Tan Taşçı, Nevra Serezli, Özge Özpirinçci, Fulden Akyürek, Saki Çimen, Yaşar Gündem, Bilal Çatalçekiç, Ali Aksöz, Ethel Mulinas, Cahit Şahin Yalçın, Metin Yıldız gibi birçok ünlü isim katıldı.

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gonca Vuslateri “Çok güzel bir film çektik. İnsanların yüzünde tebessüm bırakmak pandemiden sonra sinema salonlarının büyük gişe rakamlarıyla salonları açtıktan sonra insanların yüzlerini gülümsetebilecek bir filmle aralarında olmak çok sevindirici” dedi.

Galada filmi izleyenler kahkahalar atarken zaman zaman alkışlayarak beğenilerini dile getirdi. Yapımcılığını Lara1 yapım kurucusu Ferit Turan'ın üstlendiği ‘Allah Yazdıysa Bozsun' dedirten bir rüyanın komik hikayesini konu alan film bugün vizyona girecek.