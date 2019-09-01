Altın Güvercin Beste Yarışması geri döndü

Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, yenilenen formatı ile 6 gün sürecek. Bu sene bir festival tadında gerçekleşecek yarışma, 2 Eylül Pazartesi günü 18.30’da, sanatçılar ve halkın katılımı ile gerçekleşecek kortejle; ve ardından 21.30’da Türk müziğinin en önemli seslerinden Alpay’ın konseri ile başlayacak.

Bu sene gerçekleşecek Altın Güvercin Beste Yarışması’nın programı şu şekilde;

Konserler

3 Eylül 21.00 Murat Dalkılıç

4 Eylül 21.00 Hande Yener

5 Eylül 21.00 Ziynet Sali

6 Eylül 21.00 Haluk Levent

7 Eylül 20.00 Final Gecesi Ödül Töreni / 21.00 Ediz

İmza Günleri

3 Eylül Cezmi Ersöz

4 Eylül Ali Rıza Türker / İbrahim Kaboğlu / Tufan Türenç

5 Eylül Fikri Sağlar

6 Eylül Cüneyt Akman / Murat Ağırel

7 Eylül Hanefi Avcı / Barış Pehlivan / Barış Terkoğlu / Mustafa Balbay / Suat Suna / Şükrü Erbaş / Timur Soykan

8 Eylül Bilal Sami Gökdemir / İbrahim Özbay / Ese Katrancı / İhsan Eliaçık / Toygun Atilla / Hakkı Gümüştaş / Kemal Kocabaş / Erkan Sevinç