Altın Güvercin sahibini buldu

Kuşadası'nda bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması, final gecesi ile son buldu. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin'de birinciliği Hande Kodamanoğlu, bestesi Suat Suna'ya ait olan 'Sevgilim' isimli parça ile kazandı.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde bu yıl 24’üncü kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın final gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da düzenlendi.



Final gecesinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak özellikle pandemi dönemi boyunca müzisyenlerin yanında olduk. Kuşadası’nı kültür ve sanat merkezi yaparken, adının da müzik ile anılmasını istiyoruz. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın artık yeni bir hedefi var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun teşvik ve işbirliği ile Altın Güvercin’i, uluslararası pop müzik beste yarışması haline getirmek istiyoruz. Yarışma önce Akdeniz çanağındaki ülkeleri kapsayacak. Ardından sınırlarını daha da geliştireceğiz. Bu hedefe ulaşma konusunda kararlıyız. Çünkü Altın Güvercin hâlâ Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyor” dedi.

10 FİNALİST JÜRİ KARŞISINDA

10 finalist, Türkiye’nin önemli isimlerinden Ali Rıza Türker, Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan, Vedat Sakman ve yarışmaya geçen yıl eklenen dijital oylamanın temsilcisinden oluşan jüri üyeleri önünde bestelerini seslendirdi.

Gala gecesinde yapılan kura ile belirlenen sıralamaya göre, Hande Kodamanoğlu ‘Sevgilim’, Gülay Sezer ‘Gecenin Ayakları’, Ercüment Vural ‘Yas Günüm Benim Bugün’, Kaan Beyru ‘Yaşamak Dediğin’, Gökçe Özgül ‘Ölsek de Bitmez’, Sırma Munyar ‘Disonans’, Songül Eken-Korat Eriş ‘Hüma’, Engin Özer ‘Depresyon’, Ezgi Gürbüz ‘Bir Yolu Olsa’, Belma Gürbüz ‘Yıllardan Sonra’ isimli besteleri ile jüri karşısına çıktı.

ONUR ÖDÜLÜ NÜKHET DURU’NUN

Finalistlerin performanslarının ardından Nükhet Duru birbirinden güzel şarkılarını katılımcılar için seslendirdi. Konserin ardından Nükhet Duru’ya KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından verildi.

Final gecesini sunan Okan Bayülgen’in jüri üyesi Ayhan Sicimoğlu ve Nükhet Duru’yla ilgili yaptığı espriler de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’yu dolduran katılımcıları kahkahaya boğdu.

ALTIN GÜVERCİN KODAMANOĞLU’NUN

Büyük jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucunun da eklenmesiyle Altın Güvercin’i, bestesi Suat Suna’ya ait olan ‘Sevgilim’ isimli parça ile Hande Kodamanoğlu kazandı. Kodamanoğlu’na 100 bin liralık para ödülünü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz verdi.

Altın Güvercin Beste Yarışması’nda ikinciliği ve ‘En İyi Yorumcu Ödülü’nü, bestesi Merve Öner Demirci’ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından seslendirilen ‘Bir Yolu Olsa’ isimli beste layık görüldü. Gürbüz, Gümüş Güvercin ödülünü CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas’ın elinden aldı, ‘En İyi Yorumcu Ödülü’nü yarışmanın ana sponsoru olan Eviz Yapı’nın sahibi Şakir Eviz verdi. Yarışmada üçüncülüğü 2019 yılının birincisi olan Gökçe Özgül ‘Ölsek de Bitmez’ isimli bestesiyle kazandı. Özgül’e Bronz Güvercin Ödülü’nü Ayhan Sicimoğlu verdi. (DHA)