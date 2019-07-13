‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

Bursa'da düzenlenen 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda birinciliği elde eden Gürcistan ekibi, ‘Altın Karagöz’ ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın farklı kültürlerini Bursa'da buluşturan organizasyonun birincisi Gürcistan oldu. Birbirinden renkli ve hareketli gösterilere sahne olan yarışmada ikinciliği Türkmenistan, üçüncülüğü de Bulgaristan aldı. Meksika ile Dağıstan mansiyon ödüllerinin sahipleri olurken, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Ödülü ise Çin Halk Cumhuriyeti'ne verildi.

GÖRKEMLİ FİNAL GECESİ

'33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', görkemli final gecesine sahne oldu. Dünyanın 21 ülkesinden gelen dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Final gecesinde Arjantin, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Dağıstan, Filipinler, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela'dan gelen dansçılar, 3'er dakikalık gösteriler yaptı.

(İHA)