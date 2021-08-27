Altın Koza KOZA için geri sayım başladı

Son 3 yıldır festival direktörlüğünü üstlenen, Türk sinemasına büyük emek ve destek veren Prof. Kadir Beycioğlu’nun ölümü nedeniyle Altın Koza Film Festivali, hüzünlü bir açılışa sahne olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13-19 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Festival, uzun yıllar Altın Koza'da görev yapmış, son üç yıldır da festival direktörlüğünü üstlenen, Türk sinemasına büyük emek ve destek veren Prof. Dr. Kadir Beycioğlu'nun ölümü nedeniyle hüzünlü bir açılışa sahne olacak.

ONUR ÖDÜLLERİ 3 İSME

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında düzenlenen, Festival Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı oyuncu Menderes Samancılar'ın üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu üyeleri ise Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay'dan oluşuyor. Zeydan Karalar, geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan Kadir Beycioğlu'nun ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, “Altın Koza Film Festivali'ne uzun yıllar emek veren Kadir Beycioğlu kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz elbette. Kadir'in anısını Altın Kozalar'da yaşatacağız” dedi. Festivalin Onur Ödülleri ise Şerif Sezer, Haluk Bilginer ve Yavuz Turgul'a verilecek.

ANMA TÖRENİ YAPILACAK

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra festivalde dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak. Ayrıca Kadir Beycioğlu için özel bir anma töreni düzenlenecek. Başkan Zeydan Karalar, “Bu yıl yine maalesef bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi günlerinde sinemanın toplumu iyileştirici ve insana moral veren gücünden hareketle, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalimizi kesintiye uğratmadan devam ettirip Türk Sineması'na desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.