Anatomi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre anatomi mi, anotomi mi?

Anatomi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre anatomi mi, anotomi mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘anatomi’dir. Anatomi mi, anotomi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘anatomi'dir.

ANATOMİ NE DEMEK:

1- İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih.

2- Beden yapısı, gövde yapısı.

3- Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

ANATOMİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin anatomi mi, anotomi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı anatomi şeklinde olmalıdır.

anotomi (Yanlış kullanım)

anatomi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Tıp fakültesinde okutulacak yeni anatomi kitabının ismi belirlendi.”