Antik kenti ayağa kaldırmak için iğneyle kuyu kazıyorlar

Aydın’a 30 km uzaklıkta bulunan Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde kazılar 20 yıldır devam ediyor. Antik kentin altın çağlarında 40 bin kişinin yaşadığı düşünülen şehirdeki 12 bin kişilik antik tiyatro ve çevresinde devam eden kazı restorasyon çalışmalarında görev alan mermerciler adeta hünerlerini sergiliyor.

Gelişen teknolojiye rağmen 26 asır önce mermerlere yansıtılan bugün aynısını yapmanın kolay olmadığını belirten zanaatkarlardan İsmet İpor ve Mehmet Liman, “Zamanında bu taşlar birbirine kurşun dökülerek bağlanmış. O zamanın teknolojisini bilmediğimiz için bu kadar devasa eserler nasıl yapılıp dikilmiş insanın mantığı almıyor. Çok uğraş vermişler” diye konuştu.

Yaptıkları işi iğne ile kuyu kazmaya benzeten ve kesinlikle sanat ruhu olmayan kişinin bu işi yapamayacağını belirten İsmet İpor, “Tarihe ve sanata ilgisi olmayan, içinde sanat ruhu taşımayan kimsenin bu işi yapması mümkün değildir. Çok küçük bir eserin birebir benzerini yapım işi bile 10 gün sürebiliyor. Ancak 10. günün sonunda aldığımız keyife diyecek yok. Burada Roma dönemine ait eserleri yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz” diye konuştu. (İHA)