Arda Ayten’den anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak 1 milyon TL'lik soruyu bilen Arda Ayten, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili anlamlı bir paylaşımda bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Olmak İster programına katılan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi olmuştu. Ayten’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

Ayten, Mustafa Kemal Atatürk’ün videosunu paylaşarak şu notu yazdı: “9 Ekim 1933'den (10. Yıl Nutku'ndan) bugüne Milli ülkülere bir bakış atmak, yeniden gözden geçirmek ve de ebediyete intikal eden nice 10 seneleri daha iyi almak için paylaşıyorum. Ancak sözde de kalmamalı. Ben de Cumhuriyetin 10. yılındaki büyük nutku ve ulusumuzun hedeflerini bir kere daha hatırlatmak istedim. Zira Ata'mızın dediği gibi: ‘Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyete hakikî huzurun temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır.’

‘BİLİM VE İRFAN YOLUNUN REHBERLİĞİNDE…’

Ve bu vazife yılmadan usanmadan, her koşulda ve her fırsatta medeniyet kalelerine tuğla taşımak ve o en tepeye şanlı Türk Bayrağını çekmeye çabalamaktır. Yine bunun için, bilim ve irfan yolunun rehberliğinde çok çalışmaktır. Cumhuriyet tüm bunları teminatı ve en yüce destekleyicisidir. Uygarlık uğruna Türk Milleti tarafından dört bir yana ilan edilmiş, Türk Milleti'nin karakteriyle çoktan özdeşleşmiştir.”