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Arkeolojik eserlerin sadece yüzde 10’u müzelerde sergileniyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 2020 itibarıyla envantere kayıtlı eser sayısının 3,5 milyona yakın olduğunu söyledi. Müzelere kayıtlı eserlerin yüzde 90'ının depolarda muhafaza edildiğini belirten Coşkun, sergilenen eserlerin ise sadece yüzde 10 olduğunu kaydetti.

Güncellenme: 11:44, 07/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Arkeolojik eserlerin sadece yüzde 10’u müzelerde sergileniyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, müdürlük bünyesinde bulunan 504 müzenin; arkeoloji ve etnografya, tarih, tematik, kent, anıt müzeler ile önemli ve ünlü kişilere ait ev müzeler olarak çeşitlilik gösterdiğini söyledi.

Coşkun, kültürel mirasın korunması, kuşaklara aktarılması, kültürel sürdürülebilirlik ve müşterek bellek inşasının olmazsa olmazının müzeler olduğunu belirtti. 2002 yılında 183 müze ve bağlı birim ile 130 düzenlenmiş ören yeri sayısının 2021’de 204’e yükseldiğini kaydeden Coşkun, bakanlık denetiminde olan özel müze sayısının 2005’te 94 iken 2021’de 300 olduğunu açıkladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun

Anadolu’nun, dünyanın en kadim topraklarından olduğunu vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Coşkun, “Dünyanın en nitelikli, en özel buluntularına ev sahipliği yaptığımız şüphe götürmez gerçek ancak bizim müzecilik kültürümüz ve arkeolojik çalışmalarımız biraz geç başlamıştır” diye konuştu.

KAYITLI ESER SAYISI 3.5 MİLYONA YAKIN

Müzelere her yıl arkeolojik kazılarda çıkan, hibe edilen, vatandaş tarafından yapılan ihbarlarla çıkarılan binlerce eser geldiğini anlatan Yahya Coşkun, müze müdürlüklerine kazandırılan eserlere ilişkin mevzuat doğrultusunda tespit ve tescil çalışmaları yapıldıktan sonra kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Eserlerin, bu işlemlerin ardından müzelerde gerekli koruma koşulları oluşturularak muhafaza altına alındığını belirten Coşkun, Müze müdürlükleri envanterine kayıtlı eser sayısı, 2020 yıl sonu itibarıyla 3,5 milyona yakın” diye konuştu.

Arkeoloji