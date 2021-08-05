Aşı tartışması müzik grubu Offspring’de ayrılığa neden oldu

Ünlü müzik grubu Offspring'in bateristi Pete Parada, COVID-19 aşısı olmadığı için gruptan ayrıldığını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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2007’den beri grubun bateristi olarak sahneye çıkan Pete Parada ayrılık haberini Instagram’da paylaştı. Parada, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Giderek artan bir şekilde endüstrinin buyruğu haline gelen bir şeye uyamadığım için stüdyoda ve turda olmamın güvenli olmadığına karar verildi. Bu durumu paylaşmak istedim, çünkü beni yaklaşan şovlarda göremeyeceksiniz. Ayrıca hikayemi paylaşmak istiyorum, böylece şu anda geride kalmanın ıstırabını ve yalnızlığını yaşayan herkes tamamen yalnız olmadıklarını görsün.”

Parada, aşı olmama kararının tıbbi nedenlere dayandığını söyledi. Sinir sistemine saldıran nadir bir bağışıklık bozukluğu olan Guillain-Barré Sendromundan muzdarip olduğunu belirten davulcu, doktoruna danışarak aşı olmama kararı aldığını söyledi.

Parada çocukluğuna dayanan sendromla ilgili ise şu açıklamaları yaptı: “Kişisel tıbbi geçmişim ve bu iğnelerin yan etkileri göz önüne alındığında, doktorum bana şu anda aşı olmamamı tavsiye etti. Bir yıldan fazla bir süre önce virüsü kaptım, benim için hafif geçti. Bu yüzden tekrar başa çıkabileceğimden eminim, ancak aşılama sonrası bir Guillain-Barré krizinden daha sağ çıkacağımdan emin değilim.”

Parada, ayrılmasına rağmen Offspring’e karşı hiçbir kötü düşünceye sahip olmadığını söylüyor: “Grubuma karşı hiçbir olumsuz duygum yok. Onlar kendileri için en iyi olduğuna inandıkları şeyi yapıyorlar, ben de aynısını yapıyorum. Offspring ailesine geri döndüklerinde en iyisini diliyorum! Turnede olamadığım için kalbim kırık. Hayranlarla bir araya gelmeyi kelimelerle ifade edebileceğimden çok daha fazla özledim.”

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