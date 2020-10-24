Aşık Veysel’in fotoğrafları arşivde saklanıyor

Sivas’ta 78 yaşındaki Yücel Yönal, 16 yıl boyunca Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun foto muhabirliğini yaptı. Gazeteci Yönal, aynı zamanda Şatıroğlu’na yakınlığı ile de adından söz ettirdi. Hasta yatağında son günlerini yaşayan halk ozanının vefatını da dünyaya Yücel Yönal duyurdu.

Gazeteci Yönal, meslek hayatı boyunca fotoğrafladığı tüm kareleri evinde ve evinin bodrum katında müzeyi andıran arşivinde saklıyor.

Aşık Veysel Şatıroğlu ile anılarından bahseden Yönal, “Aşık Veysel’i 1957’den vefat edene kadar foto muhabirliğini yapmanın gururunu yaşıyorum. 1967’de çalışma ofisi açtım. Kendisi hayırlı olsuna geldi. Makine almıştı. Benim makinemle çekeceksin dedi. Biz atölye makinesiyle çektik” ifadelerini kullandı.

AŞIK VEYSEL’İN SON İSTEĞİ

Yönal, Şatıroğlu’nun son isteğinin Kızılırmak üzerine köprü yapılması olduğunu belirterek, “Bir duyum aldım.Aşık Veysel’in ağır hasta olduğu söyleniyordu. Bunun üzerine özel arabayla Sivrialana’a ulaştım. Aşık Veysel, ‘kuş yuvasından uçmuyor sen niye geldin Yücel. Aklını mı oynattın?’ dedi. Tek bir arzusu vardı. Kızılırmak üzerine köprü yapılmasını istedi. Vali Celal Kayacan da söz verdi. Fakat bir türlü nasip olmadı. Köprü yapıldı” dedi. (iHA)