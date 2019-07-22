Aşk Tesadüfleri Sever 2’nin çekimleri başladı

Yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın çektiği “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin, ikincisi için çekimler başladı. Filmin başrollerinde Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor.

“Aşk Tesadüfleri Sever 2”, tesadüflerle örülü bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Filmin hikayesi İpek Sorak'a ait, senaryoyu ise Nuran Evren Şit üstlendi. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor. Çekimleri 21 Temmuz'da başlayan ve temmuz-ağustos aylarında çekimleri devam edecek olan film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin Ocak 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.