Aşk, Yaratıcılık ve Yasa raflardaki yerini aldı

Aşk, Yaratıcılık ve Yasa’da yaratıcılık raflardaki yerini aldı. Hakkaniyet, yasal korumaya giren eser, üreticinin manevi hakları, sanat eserinde sahtecilik, esinlenme, intihal, sanat eserlerinde vergi, marka hukuku, hukuk ile sinema, mimarlık, tasarım, fotoğraf ilişkisi, hukukun sanatlaşması, uzlaşma kültürü, sokak sanatı, yapay zeka ve sanat ilişkisinde hukuki gerçekler, çevirmen hakları, müzayedeler ve hukuk gibi konulara değiniyor Pınar Sönmez.

ŞİRKETİN ZARARLARININ KARŞILANMASI

Tarihte bilinen ilk telif davalarından biri Oscar Wilde’ın fotoğrafını çeken Sarony’nin 1884 yılında, kendi çektiği fotoğrafı rızası dışında baskı yoluyla çoğaltan ve piyasaya süren Burrow-Giles Lithographic Şirketine zararının karşılanması için dava açmasıdır. Davada ve sonraki temyiz sürecinde fotoğrafın, telif hakları çerçevesinde korunabilirliği ele alınır. Mahkeme, fotoğrafçının, Wilde'ın kamera önünde verdiği poz, duruş ve ifadede, seçilen kostüm ve arka planda, yaratılan kompozisyonda, ışık ile gölgelemenin kullanılmasındaki rolü, yaptığı hazırlık çalışmaları göz önünde tutularak Sarony'nin haklı olduğuna karar verir. Böylece tarihin ilk telif kaynaklı tazminatlarından biri olan 12 bin doların davalı şirket tarafından Sarony’e ödenmesi yönünde karar çıkar. Sarony’nin açtığı dava bir emsal olarak bugünü bile etkilemekte. Yıllar sonra da eser sahibinin hakları uluslararası sözleşmeler ve yasalar tarafından koruma altına alınacaktır.



Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip Prof. Dr. Gürsel Öngören'in yanında stajyer avukatlığını tamamlayan ve İş Bankası Genel Müdürlüğü'nde müşavir avukat olarak görev yapan, daha önce Uyku Kaçsa Rüya Kalsa adlı bir öykü kitabı da yayımlanan Pınar Sönmez, bankacılıktan istifa ederek Prof. Dr. Gürsel Öngören'le birlikte fikri haklar ve sanat hu­kuku alanında serbest avukat ve hukuk danışmanı olarak çalışmalarına başladı. Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan, İstanbul Art News'de köşe yazarı olarak sanat hukuku üzerine yazan Sönmez, Legal Fikri Haklar dergisi yayın kurulunda ve hakemli hukuk makalelerini bu mecrada yayımlıyor. Sönmez, halen sanat dünyasından özel müzelere, sanatçılara, ressamlara, fotoğrafçılara, koleksiyonerlere, tasarımcılara ve sanat galerilerine avukat sıfatıyla katkıda bulunup bu alanda hukuk danışmanlığı yapmakta. Ulusal ve uluslararası sempozyumlara, seminerlere, eğitimlere konuşmacı olarak katılıp radyo ve televizyon programlarına konuk olan yazar, edebiyat alanında da çalışmalarına aktif olarak devam etmekte.