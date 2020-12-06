Doğubilimci, Türkolog, çevirmen Makvala Kharebava ve Gürcistan Edebiyat Çevirmenleri Birliği'nin ortak çalışmasıyla Türkiye'nin evrensel şairlerinden Ataol Behramoğlu'nun şiirleri Gürcüceye çevrildi. Çeviri çalışmasının lokomotifi Makvala Kharebava keyifle yürüttükleri çalışmalarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

Yirminci yüzyılın tanınmış Türk şairlerinden olan Behramoğlu'nun şiirleri Gürcüceye ilk kez çevrildi. Tecrübeli Gürcü çevirmenler ve genç şairler çalışmayı ortaklaşa yürüttü. Behramoğlu'nun şiir evreni Gürcü diline mükemmel bir şekilde aktarıldı. Usta şairin 50 eseri, “Behramoğlu: Seçme Şiirler” adlı kitapta toplanarak Gürcistan'da yayımlandı.

ŞİİRLERİ GÜZEL YURDUNUZU SEVDİRDİ

Doğubilimci Makvala Kharebava, Behramoğlu'nun, Yunus Emre'lerin, Karacaoğlan'ların, Pir Sultan Abdal'ların nefes aldığı, söz söylediği geleneğin ve şiir dokuduğu dilin bir uzantısı olduğunu belirtti. “O, söylemesi gerekenleri olağanüstü lirizm ve incelikle okuyucuya anlatıyor” diyen Kharebava, “Biz, çağdaş Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden Ataol Behramoğlu'nun şiirlerini sezip geçmedik, kalbimize aldık” şeklinde konuştu.

Farklı ülkelerde yaşayan çevirmenlerin de çalışmaya katıldığını, kitaba Tiflis Yunus Emre Enstitüsü de destek verdiğini açıklayan Türkolog, “Ataol Behramoğlu bir şiirinde der ki, “Şiir nedir ki, sezilir geçer…” Evet sezilir geçer ama o sezişten sonra nereye geçilir, nerelere gidilir; bu da okurun zihninde ve imgeleminde sınırsız bir yolculuk olabilir. Ben de buna benzer bir yolculuğun içinde bulmuştum kendimi o şiiri okuduğumda. Alçakgönüllü, hünerli, sevdalı bu güzel yurdunuzu daha da sevdirmişti bana şiiri” dedi.

GÜRCÜ EDEBİYATI KAZANIM ELDE ETTİ

Ataol Behramoğlu'nun şiirlerindeki ses ve imge yoğunluğu bana Türkçeyi daha da sevdiren bir unsur oldu diye açıklama yapan Kharebava, şunları söyledi:

– Türkolog olarak bana yakın gelen, kendime yakın bulduğum bazı şiirsel imgeler, geleneksel deyişlerin çağdaş yorumları da çok ilgimi çekmiştir. Mesela, erguvan ağaçlarının ve leylakların baharları “bahar” yaptığını öğrendik onun şiirlerinden.

– “Leylaklarda yitirdiklerimiz” de oldu, “erguvan ışıklı kıyılarda” yürüdüğümüz de… Ve biz bu çalışmayı bitirdiğimizde Gürcü okurlara da Gürcü şiirseverlere de aynı hissiyatı geçirebileceğimiz başarılı bir çeviri yapmış olduğumuzu gördük okurlardan aldığımız geri bildirimlerde. Biliyoruz ki, bir çevirinin başarılı olması, çevrildiği dilin ait olduğu edebiyatın da bir zenginliğidir. Ne mutlu bizlere ki bu çalışmanın içinde yer aldık.

– Ataol Behramoğlu şiirlerinin Gürcüce çevirisiyle birlikte artık Gürcü Edebiyatı da bir kazanım elde etmiştir. Öte yandan Türk Şiiri Ataol Behramoğlu'na minnettardır diye düşünüyorum. Hazırlamış olduğu “Büyük Türk Şiiri Antolojisi” şiir adına, edebiyat adına yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biridir. Bunu da Gürcüceye çevireceğiz. Ayrıca, Rusçadan yaptığı çevirilerle de Türkçeye önemli eserler kazandırmış ve Puşkin Ödülü'ne değer görülmüş olan Ataol Behramoğlu'nu tanımak bir ayrıcalıktır.

– Benim için bu duygumun kaynağında başka bir hoş rastlantı ve hoş bir olgu da vardır. Şöyle ki, sevdiğim üç dilin Türkçe, Gürcüce, Rusça sevdiğim bu üç dilin birbirine rastladığı kavşakta Ataol Behramoğlu'nun şiirlerini bu üç dilden okuyabilmek bahtiyarlığına sahibim.