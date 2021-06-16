Atık malzemeleri sanat eserine dönüşyürüyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak’ın metal ve plastik atıkları kullanarak yaptığı heykellerinin ünü yurt dışına kadar yayıldı.

Altınorak, deniz kızından ata, flamingodan balığa 50’yi aşkın heykel yaptı bugüne kadar.

BELÇİKA’DAN SİPARİŞ ALDI

Altınorak, Belçika’dan siparişini aldığı zürafa heykelini bitirdi, fil heykelini tamamlamak için çalışıyor.

BİR HEYKEL İÇİN 20 BİN ATIK KULLANDI

Mozaik ve heykel sanatçısı, 2.5 metrelik zürafa heykelini otomobil, TIR, traktör ve motosiklet parçalarından oluşan 20 bin hurda atıkla yaptı.

400 KİLO AĞIRLIĞINDA

Altınorak, “Yaptığım eserler yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Belçika’dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti, zürafa ve fil heykeli yapmamı istedi. Üç ay önce başladığım zürafa heykelini tamamladım. 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında” dedi. (İHA)

