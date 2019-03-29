Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’nde başvurular sürüyor

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Yarışma kapsamında 2018 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”; ayrıca 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.

14 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile düzenlenen “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri”nin dördüncüsü için son başvuru tarihi olarak 15 Haziran 2019 Cumartesi günü belirlendi. Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı bu yarışma ile ayrıca, rahmetli Attilâ İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi gençleri, kadın şair ve romancıları teşvik etmeyi de amaçlıyor. Bu çerçevede 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlarının ilk roman ve ilk şiir kitaplarına da “Vakıf Özel teşvik Ödülü” veriliyor.

2018 yılı içerisinde yayımlanmış eserlerin katılabileceği yarışmada, “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü'ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7 bin 500 TL; “Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2 bin 500 TL para ödülü sahibi olacak.

ÖDÜL KASIM’DA AÇIKLANACAK

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen iki ayrı jürisi bulunuyor. Başkanlığını Selim İleri’nin yaptığı Roman Seçiçi Kurulu’nda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor. Şiir Seçici Kurulu ise Metin Celal (Başkan), A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aile adına Kerem Alışık’tan oluşuyor.

Ödül kazanan eserler ise, Seçiciler Kurulların değerlendirmesinin ardından 2019 Kasım ayı içinde açıklanacak.